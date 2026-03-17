4 peinados para hombre que te ayudarán a verte más alto de lo que en realidad eres

Se ha vuelto común que los hombres, en su mayoría, busquen algunos trucos o alternativas para lucir más altos de lo que realmente son, y entre estos destacan algunos calzados o, bien, ropa que los hace estirarse más. En ese sentido, ¿sabías que existen algunos peinados que ayudan a que el cuerpo se “eleve” más?

Tal y parece, existen distintos peinados o cortes de cabello que, gracias a su volumen o finura, cuentan con la posibilidad de hacer que la persona que lo utiliza luzca más alta de lo que realmente es. Si eres un hombre de estatura baja y quieres sorprender a todos en reuniones sociales, entonces esta información es para ti.

¿Cuáles son los peinados para hombre que te ayudarán a verte más alto?

Moño Alto: En este corte de pelo tendrás que recoger tu cabello largo en la coronilla o, bien, en la parte superior de tu cabeza. La intención es crear una línea que añada la altura suficiente a tu cuerpo.

En este corte de pelo tendrás que recoger tu cabello largo en la coronilla o, bien, en la parte superior de tu cabeza. La intención es crear una línea que añada la altura suficiente a tu cuerpo. Copete: Se trata de un peinado en donde el cabello se levanta hacia arriba y posteriormente hacia atrás mientras los costados están cortos, lo cual lo convierte en una opción efectiva y, a su vez, elegante.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores peinados si tienes mucho pelo?

Corte Texturizado : Este corte consiste en llevar el cabello corto en los lados mientras que, en la parte de arriba, deberás tener mucho volumen de forma desordenada. Así, este estilo dará una apariencia más moderna.

: Este corte consiste en llevar el cabello corto en los lados mientras que, en la parte de arriba, deberás tener mucho volumen de forma desordenada. Así, este estilo dará una apariencia más moderna. Corte César: Finalmente, este peinado consiste en peinar el cabello hacia la zona de adelante con un copete suave en la zona de la frente mientras mantienes la zona de los lados de forma corta.

¿Por qué estos cortes de cabello pueden ayudar a verse más alto?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial Google Gemini, estos peinados suelen ayudar a que los hombres luzcan más altos toda vez que se centran principalmente en la creación de volumen en la parte superior mientras los costados están cortos o rapados, un hecho que visualmente alarga la forma del rostro de la persona.