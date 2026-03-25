4 plantas para interior de una casa aesthetic y moderna: son fáciles de cuidar

Las plantas para el interior de una casa deben seleccionarse con mucho cuidado, porque esto determina cómo se ven, cuáles son sus cuidados y también la energía que transmiten. Por eso, si quieres darle un estilo aesthetic y moderno , debes elegir las mejores.

Existen plantas de interior que aprovechan la sombra y la poca luz indirecta para crecer sin invadir tu espacio. Ya sea que las quieras poner en macetas de barro o cerámica, o incluso ordenadas en un soporte, sí o sí, las más recomendadas por Architectural Digest y Elle Decor son:

Planta anturio rojo : es una planta de interior que se ve hermosa por sus pétalos rojizos. También la puedes encontrar como “ planta flamenco ”, y sus beneficios —además de ser bonita— es que ayudan a eliminar el dióxido de carbono y aportar oxígeno.

Así luce el anturio rojo, la bella planta de interior.|(ESPECIAL/CANVA)

: es una planta de interior que se ve hermosa por sus pétalos rojizos. También la puedes encontrar como “ ”, y sus beneficios —además de ser bonita— es que ayudan a eliminar el dióxido de carbono y aportar oxígeno. Suculentas echeveria : esta planta ayuda a mejorar la calidad del aire en el dormitorio. Son tan bonitas como los cactus, pero sin las molestas espinas, lo que ayuda a crear un ambiente tranquilo. Si quieres que tengan más color, ponlas un rato al sol .

Considera una bonita planta suculenta para tu casa.|(ESPECIAL/CANVA)

: esta planta ayuda a mejorar la calidad del aire en el dormitorio. Son tan bonitas como los cactus, pero sin las molestas espinas, lo que ayuda a crear un ambiente tranquilo. . Vriesea : la puedes encontrar en algunos lugares como “pluma de indio”. Esta planta de interior es ideal para los baños porque necesita de un ambiente húmedo. Además de sus hojas verdes, produce tonos rojizos que le darán un acento impresionante a cualquier espacio.

Así luce la Vriesea, una linda planta de interior que todos quieren tener.|(ESPECIAL/Pinterest)

: la puedes encontrar en algunos lugares como “pluma de indio”. Esta planta de interior es ideal para los baños porque necesita de un ambiente húmedo. Además de sus hojas verdes, Violeta africana: esta planta de interior está ganando popularidad por sus bellas flores moradas que destacan sobre sus hojas verdes grisáceas. Requiere poca luz y no necesita mucha agua, así que puedes asegurar una larga vida con ella.

Estas flores violetas de la planta se verán aesthetics en el interior de la casa.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuáles son los beneficios de tener plantas de interior en la recámara?

Tener plantas de interior en la recámara tiene beneficios psicológicos y para la salud, según Architectural Digest. Algunos de ellos están relacionados con crear una atmósfera de paz y tranquilidad, lo que ayuda a reducir el estrés. También purifican el aire y eliminan toxinas que, a largo plazo, pueden ayudarte a dormir mejor. Finalmente, una planta hace que un espacio se vea más hermoso, natural y lleno de vida.