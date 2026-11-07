Este invierno el micro bob será tendencia por su efecto rejuvenecedor

Los peluqueros expertos ya han determinado las tendencias que se avecinan en los próximos meses para lucir joven y elegante. Una de las opciones que aparece con fuerza es el micro bob de diva que es sofisticado y versátil.

“Apareció corto, largo, mojado, ondulado, geométrico y retro, hasta el punto de parecer un código de vestimenta compartido. La versión más comentada la firmó Bianca Balti con un micro bob castaño oscuro con raya al centro, las puntas giradas hacia fuera y el pelo recogido tras las orejas, como contrapunto a un vestido rosa pastel de cuento”, explica el estilista Manuel Zabaleta.

¿Cuáles son los beneficios de este corte?

El corte micro bob de diva ha sido utilizado por Matilda De Angelis que lo personalizó en los años treinta con un efecto mojado y una onda dibujada sobre la frente. Penélope Cruz utilizó un estilo más suave y nostálgica.

Este corte se caracteriza por llegar a la altura del mentón o un poco por encima. Las terminaciones son pulidas o con ondas suaves. En caso que lo desees puedes combinarlo con flequillo corto, lateral o sin flequillo. Es muy elegante, femenino y moderno.

A la hora de lucirlo puedes hacerlo lacio y brillante con raya al costado. Otra opción es con ondas retro al estilo Hollywood, con puntas hacia adentro con el objetivo de tener un acabado sofisticado. Si deseas un look más juvenil puedes optar por un efecto despeinado.

La elección de este corte de pelo es porque concentra toda la atención en el rostro y combina con cualquier tipo de escote que tenga tu indumentaria. Tiene una gran capacidad de adaptación ya que favorece a rostros ovalados y a cuellos largos, y en cabellos finos aporta una sensación inmediata de densidad.