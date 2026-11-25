El Feng Shui es una corriente antigua que se basa en el equilibrio y flujo de la energía. Es por esto que recomiendan hacer una limpieza profunda antes de que inicie el nuevo año para obtener renovación financiera.

Para esta filosofía cada objeto tiene una vibración por ende cuando acumulamos cosas innecesarias o deterioradas pues se bloquea el flujo natural del Chi, o sea, la energía vital. Esto impide que haya oportunidades laborales o abundancia económica.

¿Qué se debe eliminar en una limpieza?

Vajilla astillada, espejos rotos y aparatos descompuestos

Si mantienes objetos dañados, tu subconsciente recibe un mensaje de carencia, deterioro y conformismo. El Feng Shui, dice que un plato despostillado o un reloj detenido simbolizan estancamiento económico. En el caso de que un objeto se pueda arreglar lo debes hacer antes que termine diciembre, si no se puede pues tíralo.

Platos rotos de Año Nuevo.jpg

Plantas marchitas, secas o artificiales en mal estado

Las plantas naturales activan la riqueza y el crecimiento, en el caso de que mueran o estén descuidadas la energía se estanca o se vuelve negativa, esto se llama Sha Chi.

Es importante que retires cualquier hoja seca y reemplaces las macetas muertas por especies vibrantes, como la clásica planta de jade.

Papeles viejos, facturas pagadas y recibos acumulados

Elimina las cuentas antiguas, los tickets de compra o garantías vencidas te mantiene anclado a las preocupaciones financieras del pasado. Es importante que limpies tus cajones o archivos para dar paso a nuevos ingresos.

Ropa y calzado que no usaste en todo el año

Ten en cuenta que el clóset refleja la capacidad que tienes para recibir cosas nuevas, por lo que si tienes indumentaria rota o que no usas pues sácalas porque frena tu evolución profesional.

Donar o vender lo que está en buen estado activa la ley de la circulación: al soltar, le indicas al universo que estás listo para recibir.

Por ser 'bully', obligan a niña a vestir ropa fea y usada Limpia tu clóset. (Foto: Harika Reddy/Creative Commons)

Objetos vinculados a deudas, rupturas o malas rachas

Por último, no te quedes con los regalos de exparejas, recuerdos de negocios fallidos o adornos que asocias con momentos de crisis emocional actúan como anclas energéticas. Libera los espacios de la carga emocional y atrae la sintonía del éxito y tranquilidad.