Hello Kitty es uno de los personajes más queridos por muchas generaciones y podemos verlas en muchos elementos decorativos. Es por esto que te traemos las mejores estampas brillantes para que personalices tus elementos.

Las alternativas que aquí te traemos son ideales para imprimirlas en vinilo holográfico o laminado brillante para que duren mucho más tiempo en tu termo de acero.

¿Cuáles son las mejores estampas brillantes de Hello Kitty?

Silueta clásica con efecto vidrio roto (Broken Glass)

Aquí tienes la cara tradicional de Hello Kitty con un moño rojo o incluso rosa, procura imprimir en vinilo holográfico que refleja destellos tipo prisma o estrellas según le dé la luz.

Estilo tanning (bronceada) con glitter

En este caso tenemos una versión veraniega y bronceada de Kitty que decora su cabeza con hermosas flores tropicales en la cabeza. Además, cuenta con una acabado de purpurina fina (glitter) para un toque más llamativo y noventero.

Contorno de strass o pedrería (Rhinestone)

Es una versión de estampa troquelada que se asemeja al brillo de los cristales o diamantes rosados y plateados, dándole un aspecto de lujo que resalta muchísimo sobre termos lisos.

Dúo Kawaii con My Melody o Kuromi metalizado

También puedes encontrar unas planchas de stickers pequeños con detalles en foil plateado o tornasolado para ir pegando en distintos sectores del termo en lugar de una sola calcomanía grande.

Transfer UV con relieve brillante

Por último, tenemos unas calcomanías de transferencia en frío que se pueden conseguir en librerías o tiendas de insumos gráficos. Esto permite dejar el dibujo de Kitty con una capa de barniz brillante en relieve, sin bordes plásticos transparentes.

Consejos para que duren más en el termo