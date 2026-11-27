Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres darle un toque especial a tus regalos, estas plantillas te van a encantar. La película no solo ha conquistado a los seguidores del K-pop por sus canciones y personajes, también se ha convertido en una gran inspiración para crear detalles personalizados. Por eso, estas cuatro ideas de etiquetas de regalo son perfectas para quienes quieren sorprender a sus amigos, familiares o a esa persona especial que también disfruta de esta historia. Lo mejor es que puedes utilizarlas para decorar tus obsequios en cumpleaños, intercambios, Navidad o cualquier ocasión en la que quieras entregar un detalle con un diseño diferente. Además, tienen espacios para escribir quién da el regalo y quién lo recibe, así que solo tendrás que imprimirlas, recortarlas y agregarles tus propios stickers.

Estos diseños de etiquetas de KPop Demon Hunters son los mejores para personalizar tus regalos

Las plantillas incluyen diferentes ilustraciones inspiradas en los personajes de la película, con colores llamativos, estrellas, corazones y notas musicales que hacen que cada diseño tenga su propio estilo. Aquí te contamos qué encontrarás en cada una.

Una etiqueta con Mira: Este diseño tiene como protagonista a una integrante de HUNTRIX con su característico cabello rosa y un micrófono en la mano. Está decorada con corazones y estrellas en tonos morados, amarillos y rosas. Es ideal para quienes quieren una etiqueta femenina, colorida y llena de personalidad.

Etiquetas de regalo 4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para personalizar etiquetas de regalo (IA)

Un diseño inspirado en Zoey : La segunda plantilla presenta a una chica de cabello azul corto haciendo una señal de paz. Las notas musicales que la rodean le dan un estilo divertido y perfecto para los amantes de la música.

: La segunda plantilla presenta a una chica de cabello azul corto haciendo una señal de paz. Las notas musicales que la rodean le dan un estilo divertido y perfecto para los amantes de la música. Los pequeños personajes también tienen su espacio: En esta opción aparecen dos criaturas de la película, Sussiel y Derpy Tiger. Su diseño es más tierno y está acompañado de pequeñas estrellas de colores, por lo que puede ser una buena alternativa para regalos infantiles.

Etiquetas de regalo Huntrix 4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para personalizar etiquetas de regalo (IA)