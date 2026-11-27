Los accesorios pequeños suelen necesitar un espacio propio para evitar que se mezclen o se pierdan dentro de los organizadores. Es por ello que traemos para ti estas 4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para personalizar tu caja de collares u anillos. Mientras que estas otras de los Saja Boys son ideales para decorar los regalos de Navidad de tus hijos.

Esta propuesta reúne cuatro ideas de diseños que puedes imprimir y recortar para colocarlos en un joyero, un organizador de bisutería o pequeños recipientes. Cada opción tiene personajes y elementos visuales de la producción, con composiciones que combinan colores, nombres y figuras sin saturar la superficie. Mientras que estas 6 plantillas son ideales para personalizar una alcancía.

4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para personalizar tu caja de collares u anillos 4 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para personalizar tu caja de collares u anillos (IA)

Plantillas para personalizar caja de collares y anillos

1. Calcomanías de las HUNTRIX: La primera propuesta reúne a las tres integrantes de HUNTRIX en una composición horizontal. Rumi puede ocupar el centro, mientras Mira y Zoey aparecen a los costados. Esta distribución funciona para superficies rectangulares y permite identificar a cada integrante sin mezclar sus ilustraciones.

2. Diseños individuales: Una segunda opción consiste en dedicar toda una composición a Rumi. Su diseño puede aparecer en diferentes tamaños, desde una ilustración de cuerpo completo hasta pequeños retratos circulares que permitan aprovechar las esquinas y los espacios reducidos de un organizador.

3. Derpy: Quienes prefieren ilustraciones pequeñas pueden elegir a Derpy, el tigre sobrenatural que acompaña a Jinu y después desarrolla una relación especial con Rumi. Puedes optar por expresiones diferentes, como una versión sonriente, otra con los ojos cerrados y una más con su característica lengua afuera.

4. Elementos KPop Demon Hunters: La cuarta idea utiliza elementos gráficos en lugar de retratos completos. Puedes combinar el nombre HUNTRIX con estrellas, corazones, notas musicales y pequeños destellos para conseguir una composición más discreta. Esta alternativa también incluye los nombres de Rumi, Mira y Zoey en piezas independientes.