Antes de que termine el 2026, hay 5 colores de uñas que vale la pena probar. Estas tonalidades reúnen algunas de las principales apuestas de la manicura actual, desde los esmaltes intensos y sofisticados hasta los acabados delicados que aportan luminosidad a las manos.

La elección del esmalte permite actualizar el estilo personal sin necesidad de recurrir a diseños elaborados. Los colores lisos, las texturas translúcidas y los acabados cremosos son alternativas versátiles para acompañar los últimos looks del año, tanto en ocasiones especiales como en la rutina cotidiana.

¿Cuáles son los 5 colores de uñas que serán protagonistas antes de terminar 2026?

Estas 5 tonalidades permiten renovar la manicura y adaptarla a diferentes estilos:

Cereza madura: es una alternativa sofisticada al rojo tradicional y al marrón chocolate. Su profundidad combina matices rojizos y violáceos que aportan elegancia. Se puede llevar con acabado cremoso o translúcido, especialmente en uñas cortas y ovaladas. Verde bosque: inspirado en la naturaleza, este tono oscuro transmite sobriedad y combina muy bien con prendas neutras, doradas y colores tierra. Para conseguir una manicura refinada, lo ideal es elegir un esmalte uniforme y brillante. Marrón chocolate: los tonos café continúan siendo una opción versátil para quienes prefieren colores intensos sin recurrir al negro. Su acabado cremoso aporta calidez y queda especialmente bien en uñas almendradas o cuadradas con bordes redondeados. Rosa lechoso: es uno de los tonos más delicados para quienes buscan una manicura natural. Su apariencia semitransparente ilumina las uñas y permite conseguir un resultado limpio, elegante y fácil de combinar. Borgoña: profundo y elegante, este color combina matices rojos y violáceos. Es ideal para quienes quieren una manicura clásica con personalidad y funciona especialmente bien durante las celebraciones de fin de año.

¿Cómo elegir el color de uñas más elegante para cerrar el 2026?

Para elegir el esmalte adecuado, conviene tener en cuenta algunos aspectos:

Considerar el tono de piel: probar diferentes variantes permite encontrar colores que armonicen con las manos.

probar diferentes variantes permite encontrar colores que armonicen con las manos. Elegir el acabado: los esmaltes cremosos aportan intensidad, mientras que los translúcidos consiguen una apariencia más natural.

los esmaltes cremosos aportan intensidad, mientras que los translúcidos consiguen una apariencia más natural. Adaptar el largo: las uñas cortas y medianas permiten lucir estos colores con comodidad y elegancia.

las uñas cortas y medianas permiten lucir estos colores con comodidad y elegancia. Cuidar la hidratación: aplicar crema de manos y aceite para cutículas ayuda a mantener una apariencia prolija.

Estos 5 colores son una oportunidad para experimentar con distintas versiones de la manicura antes de despedir el año. Desde la intensidad del borgoña hasta la delicadeza del rosa lechoso, cada uno ofrece una manera diferente de recibir el 2027 con las manos cuidadas.