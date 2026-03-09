Fácil y sencillo: 4 recomendaciones para hacer que tu casa se vea más grande

Una de las razones por las cuales el hogar es el espacio más querido por cualquier persona es porque, en esencia, en él puede emerger tu creatividad a fin de hacer de dicho lugar uno más acogedor para ti. Ante esta situación, existen algunas recomendaciones que debes tener en cuenta si lo que deseas es que tu casa luzca más grande.

Lo primero que tienes que saber es que, para que tu casa sea más grande de lo que realmente es, tienes que utilizar tus instintos creativos a través de una paleta de colores establecidos. Dicho lo anterior, la Inteligencia Artificial Google Gemini lanzó 4 recomendaciones que debes seguir si quieres cumplir con este requisito.

¿Cómo hacer que tu casa luzca más grande, según la IA?

Una de las primeras recomendaciones de parte de la Inteligencia Artificial guarda relación con el uso de colores claros y monocromáticos; es decir, pintar las paredes, los suelos y los techos a través de tonos que sean similares y, a su vez, que dibujen los límites muy sutiles entre cada uno, lo cual permite que el espacio en turno luzca más amplio.

Los espejos son muy importantes al momento de hacer que tu casa se vea más grande de lo que es. Expertos en interiores mencionan que la colocación de espejos grandes frente a ventanas ayuda a que la luz se refleje con más fuerza, lo cual permite que, con el paso del tiempo, la habitación duplique visualmente su tamaño.

Es importante que también maximices la luz natural a través de la eliminación de las cortinas pesadas y la aprobación de cortinas de techo a suelo para dar una mayor altura a tu hogar. Finalmente, la instauración de muebles elevados o de vidrio también permite que el sueño luzca más amplio, lo cual ayuda a tu deseo de “crecer” el hogar.

¿Cuál es la importancia del orden en tu casa?

Google Gemini menciona que el orden es fundamental para que tu casa luzca más grande en tanto tengas las zonas de paso despejadas, esto mediante muebles funcionales que no solo se vean espectaculares, sino que también maximicen el almacenamiento de tu hogar sin que esto haga que dicho espacio se vea muy lleno.