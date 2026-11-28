Diciembre es una de las temporadas en las que más personas buscan renovar la apariencia de sus viviendas con detalles alusivos a las fiestas. Sin embargo, no hace falta comprar artículos costosos ni llenar todos los espacios para conseguir un ambiente acogedor, pues hay 5 adornos navideños para transformar la entrada de tu casa sin gastar demasiado, como lo son estas 8 decoraciones de árboles de Navidad que son tendencia este año.

Una alternativa consiste en reutilizar materiales de temporadas anteriores, aprovechar elementos naturales y elaborar algunas piezas con cartón, papel o listones para colocar en la puerta principal, el marco y los pequeños rincones cercanos al acceso de la vivienda, donde puedes optar por estas 6 ideas de árboles de Navidad si tienes poco espacio.

5 adornos navideños para transformar la entrada de tu casa sin gastar demasiado 5 adornos navideños para transformar la entrada de tu casa sin gastar demasiado (IA)

Adornos navideños sin gastar de más

1. Coronas navideñas: Una corona colocada en el centro de la puerta es una de las alternativas más sencillas para decorar el acceso principal. No es necesario comprar un modelo, pues basta con una base circular de cartón grueso para elaborar una pieza personalizada. Para conseguirla, solo recorta dos círculos concéntricos y conserva un aro que funcione como estructura. Después cubre la superficie con ramas artificiales de temporadas anteriores, follaje verde o pequeñas piñas secas.

2. Guirnaldas: Otra alternativa consiste en aprovechar el contorno del acceso para colocar una guirnalda verde. Puedes utilizar ramas artificiales, follaje natural o una tira decorativa que tengas guardada. Para darle mayor volumen, agrega pequeños moños, piñas, esferas de plástico y listones de colores.

3. Faroles: Los faroles decorativos aprovechan los espacios laterales de una puerta, especialmente cuando existe un pequeño porche o superficie donde colocarlos. Una alternativa consiste en reutilizar recipientes de vidrio grueso o estructuras metálicas que ya tengas, incorporar esferas pequeñas y colocar dentro una vela LED.

4. Macetas: Otra propuesta consiste en utilizar macetas y decorarlas con ramas de pino, piñas, listones o esferas de plástico. Si tienes plantas de temporada, puedes incorporarlas para aprovechar elementos naturales.

5. Pino pequeño: También puedes colocar un pino artificial pequeño junto al acceso. Un ejemplar de aproximadamente un metro puede ocupar una esquina sin requerir demasiado espacio. Para decorarlo, aprovecha esferas antiguas, pequeños listones y figuras de temporadas anteriores.