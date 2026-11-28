Estamos entrando a la época navideña por lo que las decoraciones ocupan un lugar muy importante. Sin embargo, no hace falta que gastes mucho dinero para ello ya que con un detalle sencillo como stickers puedes llevar la magia de la Navidad a todos lados.

Las alternativas que aquí te traemos están inspiradas en Rumi de las Guerreras K-Pop junto a su mamá adoptiva, Celine. Estas son grandes opciones para tener en cuenta.

¿Cuáles son las mejores plantillas navideñas de Rumi con su mamá?

Estas plantillas son ideales para colorear y colocarlas donde más lo desees. Entre las que se destacan tenemos:

Decorando el árbol de Navidad

En la primera escena vemos a Rumi y su mamá Celine que se encuentran en una sala acogedora armando un gran árbol navideño. Allí aparecen esferas, bastones de caramelo, botas y estrellas. En cuanto a Rumi luce su trenza larga, chaqueta con parches y gorro de Santa Claus.

También en el fondo aparece una chimenea encendida con dos botas navideñas que contienen el nombre de “Rumi” y “Celine”, entre otros detalles.

Rumi (Gemini/IA Gemini)

Abriendo regalos frente al árbol

Por otro lado, tenemos a madre e hija sentadas en la alfombra de la misma sala navideña, abriendo sus obsequios de Navidad. En cuanto a Celine tiene una bolsa de regalo decorada con un pino navideño mientras Rumi tiene una caja sorpresa.

En el fondo aparece el árbol iluminado, cajas envueltas con moños alrededor y la chimenea encendida.

Rumi (Gemini/IA Gemini)

Decorando galletas de jengibre en la cocina

Por último, tenemos a Rumi y Celina que comparten un momento de horneado y glaseado de galletas navideñas. Aparecen utilizando mangas pasteleras para decorar galletas con forma de estrella y árbol sobre una bandeja, mientras Celine sostiene una galleta de estrella en una mano y decora otra con glaseado.