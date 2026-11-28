Los stickers son uno de los elementos más requeridos en la papelería debido a que te permiten personalizar cualquier objeto con tus personajes favoritos o con distintos elementos.

En este caso te vamos a contar sobre 5 stickers de K-pop Demon Hunters, pero como personajes de Lady Bug. Cada uno de ellos tiene una magia especial para que puedas decorar.

¿Cuáles son los mejores stickers de K-pop Demon Hunters?

Rumi como Ladybug

El primero de los stickers nos presenta a Rumi, la líder y vocalista del grupo HUNTR/X quien es una cazadora de demonios. En este caso aparece con un traje rojo con puntos negros de mariquita, antifaz a juego y su característico yo-yo mágico. Si conserva sus coletas largas en tono violeta.

Mira como Cat Noir

Luego tenemos a Mira que se destaca por ser la bailarina principal y segunda integrante del trío. En el sticker aparece con un traje negro con cascabel dorado en el cuello, orejas de gato, antifaz negro y un bastón plateado extensible. Sigue con su cabello largo rosa.

Stickers Estos stickers son realmente originales. (Gemini/IA GEMINI)

Zoey como Rena Rouge

Zoey es la rapera principal, letrista y la miembro más joven del grupo. La inteligencia artificial nos la presenta con un traje naranja y blanco de zorro con orejas, cola esponjosa y la flauta mágica. Sigue conservando los dos moños altos oscuros con puntas claras.

Jinu como Caparazón (Carapace)

Como un extra podemos apreciar al líder de los Saja Boys, que es la banda rival de demonios. Aquí aparece con una armadura verde de tortuga con caparazón en la espalda, capucha y visor verde (Miraculous de la Protección), adaptado en el diseño con bastones de combate.

Mystery Saja como Queen Bee

Este es un integrante de los Saja Boy y aparece con el traje amarillo a rayas negras de abeja, su antifaz es negro y el famoso trompo dorado. Tiene un cabello rubio recogido en coleta.