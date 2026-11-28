En las redes sociales se ha viralizado un truco casero que consiste en colocar vinagre blanco en la lavadora para lograr una limpieza más profunda. Sin embargo, algunos técnicos de reparación y especialistas en electrodomésticos desaconsejan su uso frecuente.
¿Cuál es el objetivo de colocar vinagre blanco?
El vinagre blanco contiene ácido acético, este actúa sobre las fibras textiles y los residuos minerales. Los principales beneficios son:
Suavizante natural: Este elemento ayuda a disolver los restos de jabón que suelen dejar las prendas rígidas.
Neutralizador de olores: Puede eliminar olores persistentes a humedad, encierro o transpiración que quedan impregnados.
Efecto antiestático: Relaja las fibras y facilita que los pelos de mascotas y pelusas se desprendan durante el centrifugado.
Limpieza de sarro y cal: Contribuye a disolver depósitos minerales que son provocados por el agua.
¿Quiénes lo recomiendan y quiénes lo desaconsejan?
A favor
Quienes se encuentran a favor del uso de este elemento son los organizadores profesionales, referentes de limpieza ecológica y algunos técnicos independientes. Ellos manifiestan que usarlo de forma diluida y moderada en el compartimiento donde va el suavizante no daña el acero inoxidable y reemplaza a los productos comerciales.
En contra o con reservas
Marcas fabricantes de lavadoras ya que manifiestan que si se usa a largo plazo y en altas concentraciones, la acidez puede resecar y degradar las juntas de goma, sellos y mangueras internas. Además, aclaran que mezclarlo directamente con el detergente altera el pH y reduce la eficacia del jabón.
Precauciones clave si decidís usarlo
Si vas a utilizarlo procura que sea vinagre blanco destilado en cantidades bajas que son entre 50 y 100 mil en la cubeta del suavizante. No lo apliques en prendas elastano, lycra, lana, seda o ropa deportiva.
No lo combines con lavandina (genera vapores tóxicos) ni con bicarbonato de sodio en el mismo ciclo, porque se neutralizan entre sí y pierden efecto.