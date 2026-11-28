En las redes sociales se ha viralizado un truco casero que consiste en colocar vinagre blanco en la lavadora para lograr una limpieza más profunda. Sin embargo, algunos técnicos de reparación y especialistas en electrodomésticos desaconsejan su uso frecuente.

¿Cuál es el objetivo de colocar vinagre blanco?

El vinagre blanco contiene ácido acético, este actúa sobre las fibras textiles y los residuos minerales. Los principales beneficios son:

Suavizante natural: Este elemento ayuda a disolver los restos de jabón que suelen dejar las prendas rígidas.

¿Para qué sirve rociar vinagre blanco sobre las llaves? (CRÉDITO / GEMINI)

Neutralizador de olores: Puede eliminar olores persistentes a humedad, encierro o transpiración que quedan impregnados.

Efecto antiestático: Relaja las fibras y facilita que los pelos de mascotas y pelusas se desprendan durante el centrifugado.

Limpieza de sarro y cal: Contribuye a disolver depósitos minerales que son provocados por el agua.

¿Quiénes lo recomiendan y quiénes lo desaconsejan?

A favor

Quienes se encuentran a favor del uso de este elemento son los organizadores profesionales, referentes de limpieza ecológica y algunos técnicos independientes. Ellos manifiestan que usarlo de forma diluida y moderada en el compartimiento donde va el suavizante no daña el acero inoxidable y reemplaza a los productos comerciales.

Vinagre blanco en las canas para qué sirve y cómo usarlo sin resecar el cabello (Pexels: cottonbro studio)

En contra o con reservas

Marcas fabricantes de lavadoras ya que manifiestan que si se usa a largo plazo y en altas concentraciones, la acidez puede resecar y degradar las juntas de goma, sellos y mangueras internas. Además, aclaran que mezclarlo directamente con el detergente altera el pH y reduce la eficacia del jabón.

Precauciones clave si decidís usarlo

Si vas a utilizarlo procura que sea vinagre blanco destilado en cantidades bajas que son entre 50 y 100 mil en la cubeta del suavizante. No lo apliques en prendas elastano, lycra, lana, seda o ropa deportiva.

No lo combines con lavandina (genera vapores tóxicos) ni con bicarbonato de sodio en el mismo ciclo, porque se neutralizan entre sí y pierden efecto.