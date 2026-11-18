Una de las fechas más importantes para muchas personas es el Día de Acción de Gracias, una tradición que tiene cientos de años y que es un momento para que toda la familia se reúna para compartir un momento agradable y en donde el platillo principal es el pavo. Pero, más allá de este platillo, lo que no puede faltar es la decoración, y en este caso, hacemos mención al centro de mesa, y para que no gastes dinero en comprarlo, te vamos a compartir cómo hacerlo con velas y vasos.

El Día de Acción de Gracias se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre, y esto es una tradición que data de cientos de años atrás, en sus orígenes en 1621 con un banquete de agradecimiento entre colonos europeos y nativos americanos por la cosecha; y en donde se ha convertido en algo rutinario que las familias se reúnan para compartir una cena en el cual el plato principal es el pavo.

Y más allá del platillo principal que no puede faltar en el Día de Acción de Gracias, tampoco puede faltar la decoración, la cual será importante para crear un entorno cálido y acogedor, y así tener el festejo perfecto. Para poder darle un estilo diferente, lo mejor que puedes hacer es decorar la cena con un centro de mesa elaborado con vasos y velas y que será muy sencillo de hacer.

Elementos para el centro de mesa con vasos y velas

Bandeja pequeña de paredes bajas

3 o 4 vasos altos de vidrio

Velas flotantes pequeñas, preferentemente de cera de soya o parafina

Flores y follaje natural

Silicona caliente

Cómo hacer el centro de mesa