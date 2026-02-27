5 cortes de pelo que ideales para mujer de más de 40 años que serán tendencia esta primavera 2026

Estamos por entrar a la primavera y con ello las tendencias y modas están cambiando, por lo que en esta ocasión te compartiremos nuestras recomendaciones de cortes de cabello que te harán lucir increíble este 2026; ya sea que busques cambiar de look completamente o busques variaciones, seguramente encontrarás un estilo que te guste.

Es importante que consideres que los cortes de pelo suelen tener ajustes de acuerdo a tu tipo de cabello, forma de tu rostro e incluso complexión, y aunque lo importante es que elijas el que tú gustes, debes de tomar en cuenta siempre la palabra de tu estilista.

¿Cuáles son los cortes de cabello en tendencia para esta primavera-verano?