5 cortes de pelo que ideales para mujer de más de 40 años que serán tendencia esta primavera 2026
¿Buscas un cambio de look esta primavera de 2026? Estos son los 5 cortes de pelo que serán tendencia durante esta temporada.
Estamos por entrar a la primavera y con ello las tendencias y modas están cambiando, por lo que en esta ocasión te compartiremos nuestras recomendaciones de cortes de cabello que te harán lucir increíble este 2026; ya sea que busques cambiar de look completamente o busques variaciones, seguramente encontrarás un estilo que te guste.
Te puede interesar: 5 diseños de uñas en tono Cloud Dancer ideales para estar en tendencia esta primavera 2026
Es importante que consideres que los cortes de pelo suelen tener ajustes de acuerdo a tu tipo de cabello, forma de tu rostro e incluso complexión, y aunque lo importante es que elijas el que tú gustes, debes de tomar en cuenta siempre la palabra de tu estilista.
¿Cuáles son los cortes de cabello en tendencia para esta primavera-verano?
- Bob Japonés: Este corte está robando miradas esta temporada, pues se caracteriza por ser recto, simétrico el cuál está inspirado en el minimalismo japonés, siendo un estilo bastante limpio y estructurado que enmarca las facciones y cae bien a diferentes tipos de rostro.
- Bixie XS: Se ha ganado la popularidad al ser una combinación entre el pixie y el bob, en el cuál destacan las capas largas de la parte superior para dar mayor volumen, siendo un estilo alternativo y fresco para esta temporada.
- Pixie con flequillo: Un clásico dentro de los cortes de cabello, pues el corto puede estar a tu gusto, siendo que la vista de este corte recae en el flequillo, mismo que puede tener estilos distintos de acuerdo a lo texturizado que esté.
- Shag moderno: Este estilo más largo y con estilo fresco con capas y flequillos cortina que enmarcan el rostro, siendo un corte que aporta mayor volumen y movimiento, ideales par esta época del año.
- Corte Mariposa: Otro de los cortes clásicos que siempre va bien en cualquier época, pues sus capas superiores cortas se unen a la perfección con el largo aportando un gran volumen, dando movimiento y textura fácil de peinar.