Los tonos beige, rosa empolvado y arena son las opciones más versátiles para quienes buscan una manicura discreta. Es por ello que traemos para ti 8 diseños de uñas de color nude con dorado, no muy producidas, pero sí elegantes. Mientras que estos 7 modelos puedes usar en noviembre 2026 si tienes los dedos anchos.

La combinación con aplicaciones metálicas incorpora brillo sin cubrir toda la superficie de cada pieza. Esta propuesta funciona tanto para quienes prefieren llevar las manos cortas como para quienes eligen siluetas almendradas o cuadradas. Mientras que estos 9 diseños de uñas de KPop Demon Hunters solo los podría usar una verdadera fan.

8 diseños de uñas color nude con dorado: no muy producidas, pero sí elegantes 8 diseños de uñas color nude con dorado: no muy producidas, pero sí elegantes (IA)

Diseños de color nude con dorado

1. Base rosa lechosa con líneas finas: Esta alternativa utiliza una capa translúcida en tono rosado y trazos metálicos muy delgados sobre una o dos piezas.

2. Francesa invertida con acabado metálico: En lugar de concentrar el detalle en el borde superior, esta técnica coloca una línea curva cerca de la cutícula. La propuesta funciona con bases rosa claro, beige o marfil y permite mantener el resto de la superficie sin adornos.

3. Puntas francesas con brillo champán: La clásica terminación francesa cambia su tradicional franja blanca por una línea metálica en tono champán.

4. Motivos de pequeñas estrellas: Una capa en tono arena puede acompañarse con estrellas diminutas en acabado metálico.

5. Efecto mármol con vetas metálicas: Una base marfil o beige crea pequeñas vetas irregulares con pintura metálica.

6. Escamas metálicas sobre base translúcida: Las pequeñas piezas de papel metálico pueden distribuirse cerca de las puntas o en uno de los laterales. Esta alternativa destaca por su textura irregular y no necesita aplicaciones en todos los dedos.

7. Puntos diminutos en acabado champán: Los lunares pequeños representan una alternativa para quienes prefieren evitar las líneas y las figuras complejas. Se pueden colocar cerca de la cutícula o formar una secuencia diagonal sobre una base color arena.

8. Degradado beige hacia las puntas metálicas: Esta técnica combina una base clara con una transición gradual hacia un acabado brillante en los extremos.