El estilo milky pink se ha consolidado como la opción predilecta dentro de la estética minimalista, ofreciendo un acabado translúcido y cremoso que aporta luminosidad natural a las manos. Esta tonalidad suave no solo estiliza los dedos y disimula imperfecciones, sino que también funciona como el lienzo perfecto para renovar los clásicos de salón sin perder sofisticación.

Si buscas darle un descanso a la tradicional manicura francesa, estos diseños en rosa lechoso representan una alternativa versátil, moderna y sumamente elegante. A través de sutiles detalles de brillo, texturas o acabados perlados, es posible lograr una propuesta fresca que se adapta con facilidad a cualquier ocasión y largo de uña.

¿Cómo cuidar las uñas del esmaltado?

Para cuidar tus uñas con esmaltado semipermanente y mantenerlas saludables, es fundamental hidratar las cutículas a diario con aceite nutritivo. Evita usarlas como herramientas para abrir objetos y utiliza siempre guantes al limpiar o lavar los platos para prevenir la exposición a productos químicos. Nunca arranques ni retires el gel por la fuerza, ya que esto debilita y daña las capas de la placa ungueal. Finalmente, permite que tus manos descansen entre aplicaciones y acude a un profesional para un retiro adecuado.

Uñas (IA)

¿Cuáles son los diseños de uñas en tendencia?

A continuación, se presentan los cinco estilos y variantes clave de esta manicura para adaptarla a cualquier tipo de mano:

Rosa lechoso cálido y brillante: Inspirado en la elección de Penélope Cruz, suaviza el blanco tradicional mediante un subtono cálido y translúcido que aporta calidez y luminosidad.

Inspirado en la elección de Penélope Cruz, suaviza el blanco tradicional mediante un subtono cálido y translúcido que aporta calidez y luminosidad. Subtono frío efecto “bálsamo”: Una propuesta ideal para el invierno que utiliza un rosa translúcido de base fría para dejar la uña con un acabado limpio, pulido y sumamente saludable.

Manicura (Freepik/Canva)