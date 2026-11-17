Llevar la diversión y la ternura de Bluey a la cocina es un proyecto manual tan sencillo como entrañable. Crear accesorios personalizados para el hogar permite no solo estimular la creatividad, sino también disfrutar de momentos únicos en familia mientras se reutilizan materiales cotidianos.

Para lograrlo, te proponemos cinco ideas originales para fabricar tus propios imanes de Bluey para el refrigerador. Estas manualidades transformarán cualquier espacio en un rincón lleno de color, alegría y la compañía de los entrañables personajes de la familia Heeler.

¿Cómo hacer imanes de Bluey?

A continuación, repasaremos 5 ideas creativas para hacer imanes de Bluey:

Bluey

Imanes con cuentas Hama o Perler (Pixel Art): Este método crea figuras con un estilo pixelado muy resistente y colorido. Solo necesitas cuentas termofusibles en tonos azules, naranjas, crema y negro, una placa base con clavijas, papel para hornear y una plancha de ropa. Coloca las cuentas siguiendo un patrón de pixel art de Bluey o Bingo, plánchalas suavemente sobre el papel hasta fusionarlas y, al enfriarse, pega un imán redondo en la parte trasera con silicón caliente. Figuras en relieve con porcelana fría o arcilla polimérica: Es la mejor opción si buscas un acabado artesanal, con volumen y detalles personalizados. Utiliza porcelana fría (secado al aire) o arcilla polimérica de colores, estecas para modelar y barniz brillante. Moldea las caritas de la familia Heeler o elementos icónicos como el globo rojo de Keepy Uppy o el Long Dog, déjalas secar u hornéala según el material, aplica una capa de barniz protector y adhiere un imán de neodimio en el reverso. Imanes de plástico encogible (Shrink Plastic): Permite lograr piezas rígidas, brillantes y con dibujos muy detallados a partir de ilustraciones hechas a mano. Requiere láminas de plástico mágico (o envases de plástico reciclado número 6), marcadores permanentes o lápices de colores y tijeras. Calca o dibuja a los personajes sobre el plástico, recorta el contorno y hornéalo unos minutos hasta que se encoja y endurezca; al enfriarse por completo, pega una tira magnética adhesiva en la parte posterior. Imanes laminados con papel fotográfico y cinta: Es la alternativa más rápida, económica y segura para hacer con niños pequeños sin utilizar fuentes de calor. Solo necesitas impresiones de tus personajes en papel grueso o fotográfico, cinta adhesiva transparente ancha (o papel contact) y láminas magnéticas flexibles. Plastifica las imágenes cubriendo ambos lados con cinta para protegerlas de la humedad, recorta las siluetas dejando un pequeño borde y pégalas sobre la lámina imantada. Imanes con goma EVA (Foami) en capas: Aporta una textura suave, ligera y un efecto tridimensional muy sencillo de recortar. Utiliza láminas de goma EVA de colores lisos y con brillantina, plantillas de papel, pegamento universal y botones magnéticos. Recorta por separado la silueta base, las manchas, el hocico y los ojos para pegarlos superpuestos formando capas y, por último, fija un imán pequeño en la parte de atrás.

Bluey (BlueyTV /Canva)

¿Qué características posee Bluey?

Bluey es una cachorra de seis años, muy curiosa, enérgica e imaginativa. Le encanta inventar juegos creativos junto a su hermana menor, Bingo, transformando situaciones cotidianas en divertidas aventuras familiares. Destaca por su gran entusiasmo, empatía y capacidad para aprender valiosas lecciones emocionales jugando.