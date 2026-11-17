Las uñas suéter tejido regresan esta temporada con un giro mucho más refinado, alejándose de los colores estridentes para abrazar la estética del lujo silencioso.

La combinación estrella del invierno fusiona tonos blanco crema, arena, café con leche y moca profundo con delicados relieves tridimensionales que imitan el trenzado de los tejidos de punto.

Este diseño de uñas aporta una calidez visual única, estiliza los dedos y ofrece una textura mate aterciopelada que resulta tan elegante en una reunión de oficina como en una cena festiva.

4 formas elegantes de llevar las uñas suéter tejido este invierno 2026

Ya sea que prefieras uñas cortas naturales o una estructura almendrada mediana, puedes adaptar esta tendencia a tu estilo personal:

Manicura combinada

La versión más popular y equilibrada. Pinta tres uñas de cada mano en tono moca liso con acabado mate, y reserva las dos uñas estantes para aplicar una base color crema con el patrón de trenza tejida en relieve.

Uñas "Suéter Tejido" en tonos crema y moca: El diseño acogedor y elegante que arrasa este invierno Uñas "Suéter Tejido" en tonos crema y moca: El diseño acogedor y elegante que arrasa este invierno

Efecto suéter azucarado

Ideal para darle una textura física granulada que imita a la perfección las fibras de la lana o el tejido de punto de grueso. Una vez trazado el dibujo de la trenza con gel de construcción, se espolvorea polvo acrílico transparente antes de secar en lámpara.

Punta francesa tejida

Una propuesta minimalista para quienes prefieren llevar la mayor parte de la uña al natural. Sobre una base nude rosada o leche traslúcida, se diseña el borde de una manicura francesa en tono moca, rellenando únicamente la punta con finas líneas entrelazadas que simulan un tejido delicado.

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Degradado monocromático en familia café

En lugar de usar solo dos colores, pinta cada dedo de un tono distinto dentro de la misma gama cálida, yendo desde el blanco hueso en el pulgar hasta el chocolate oscuro en el meñique, y añade el relieve de suéter tejido en el mismo tono sobre dos uñas clave para mantener la monocromía.