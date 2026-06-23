5 diseños infantiles de uñas para graduación de primaria inspirados en KPop Demon Hunters

Estamos por entrar a una de las temporadas del año más festivas, pues muchos niños y niñas concluyen el ciclo escolar y esto no es cualquier cosa, pues es un gran logro que poco a poco va encaminando su vida académica y su graduación será un momento que probablemente recordarán para toda la vida.

Te puede interesar: 4 tonos rosados en uñas que hacen que las manos luzcan más hidratadas y jóvenes

Hablando sobre las graduaciones, hay un detalle importante sobre este gran día, y es que los chicos ya no son tan chicos, comienzan a crecer y poco a poco buscan dar ese salto a la pubertad y observan bien el mundo y la moda, por lo que dejaremos una lista de recomendaciones de uñas para niña inspiradas en K-Pop Demon Hunters.

Diseños de uñas para niña inspiradas en Las Guerreras K-Pop

Si quieres buscar un modelo de uñas que sean amigables para tu hija, te recomendamos diseños cortos y coloridos, pues no hay que perder de vista que es una menor y qué mejor que guiarla en este tipo de decisiones.

Uñas de HUNTR/X: Este diseño combina a todas las integrantes de la agrupación de K-Pop de la película y le da un lugar especial a cada una de las idols, por lo que es un diseño que vale mucho la pena.

Uñas de demonio: Aunque en esta película hemos visto que los demonios pueden hacer cosas malas, Rumi nos demostró que no todos, e incluso finalmente se atrevió a lucir su verdadera naturaleza y sus colores enamoraron al mundo entero, por lo que este diseño es bastante llamativo.

Uñas de símbolos de HUNTR/X: Esta diseño es ideal si no quieres algo tan cargado, pues juega con la simbología de cada una de las integrantes de la agrupación de K-Pop furor de esta película.

Uñas con figuras de los personajes secundarios: Si algo ha caracterizado esta película es que cada personaje ha tenido un gran impacto en la historia, por lo que esta opción con distintivos sobre los personajes secundarios podría elevar aún tu estilo

Uñas de personajes de la película de K-Pop Demon Hunters: Por último, también pueden probar con alternativas artificiales, pues en línea han comenzado a circular uñas de plástico con los rostros de la película.

Al hacer una manicura infantil es ideal es optar por esmaltes a base de agua y no tóxicos, o utilizar calcomanías y stickers que evitan los químicos.