5 diseños de piñatas caseras de Bob Esponja; ideales para los cumpleaños de los niños

Cuando hablamos de cumpleaños infantiles, de manera inmediata pensamos en una decoración que es elegida por los protagonistas y que se basa principalmente en personajes de ficción, de dibujos animados, de superhéroes y que se ve plasmado en toda la decoración; desde la elaboración de los pasteles hasta la creación de las piñatas. En este caso, si tienes pensado organizar la fiesta infantil de tu hijo y es fanático de ‘Bob Esponja’, te vamos a compartir cinco ideas para que hagas en casa y sin demasiados elementos.

Uno de los momentos más esperados en los cumpleaños infantiles son cuando se rompen las piñatas, y es que esto lleva a que caigan un gran número de sorpresas que previamente fueron colocadas como golosinas, dulces y que los niños aguardan en todo momento. Por lo general, estos objetos decorativos se pueden hacer por los propios medios o encontrarlas en tiendas especializadas en cotillón.

Por otro lado, las piñatas son personalizadas de acuerdo al gusto de cada niño, y es que nos encontraremos con diseños basados en superhéroes, personajes de dibujos animados, de animé o de películas. Y uno de los dibujos animados más populares y vistos del último tiempo es ‘Bob Esponja’ y que junto con el resto de los personajes, han logrado ganarse el cariño de los más pequeños.

5 diseños de piñatas de Bob Esponja

Lo que tiene de característico ‘Bob Esponja’ es que es un personaje que vive debajo del mar y que se ha popularizado desde hace varios años, llegando incluso a la pantalla grande y que se ha convertido en temática de muchos cumpleaños infantiles. Por eso, te dejaremos algunos diseños de piñatas para que hagas, todos de su personaje principal, pero también podrás hacer de ‘Patricio’ o del caracol ‘Gary’.

Diseños de piñatas de Bob Esponja pic.twitter.com/CTNuej5fMn — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 18, 2026

Qué necesitas para la piñata de Bob Esponja

Para poder hacer los diseños de piñata de ‘Bob Esponja’, necesitarás de elementos claves como cartones cuadrados o rectangulares para la figura del personaje, papel crepé amarillo, marrón para sus pantalones, blanco para la camisa y las medias, rojo para la corbata y negro para detalles del rostro y los zapatos.