3 diseños de piñatas caseras de los Saja Boys; ideales para tu próximo cumpleaños

Las piñatas se han convertido en el centro de atención de cualquier fiesta infantil y es que es uno de los momentos más esperados por los más pequeños cuando se rompe la piñata para que de la misma caigan todo tipo de sorpresas. Es una tradición que viene desde hace muchos años y que todavía no pasa de moda y con la particularidad que nos encontraremos con un montón de diseños, dependiendo de la temática elegida. En este caso, lo que es furor y tendencia en el mundo son las Guerreras K Pop, y te dejaremos 3 diseños de los Saja Boys.

Hay muchos locales que se dedican exclusivamente a la venta de artículos de decoración para las fiestas infantiles, y las piñatas son una de ellas, pero lo que no sabías, es que no hace falta ser un experto en manualidades para crear tu propia piñata para el cumpleaños infantil de uno de tus hijos.

Por otro lado, la temática de las piñatas irán variando de acuerdo a la tendencia que esté vigente en el momento; y que van desde superhéroes, personajes de series animadas, entre otros. No hay dudas de que una de las películas más vistas del último tiempo es ‘Las Guerreras K Pop’, que son las personajes principales, pero que también hay quienes se sienten identificados con los ‘Saja Boys’.

Quienes son los Saja Boys

Los ‘Saja Boys’ son uno de los personajes favoritos más queridos por los niños y que no pueden faltar en ningún cumpleaños infantil, por lo que te compartiremos tres ideas sencillas para hacer y que son fáciles.

3 ideas de piñatas de Saja Boys

Piñata en forma de Soda Pop: podrás hacer una piñata con forma de lata de refresco, inspirada en la canción ‘Soda Pop’; por lo que podrás decorar el cuerpo con papel crepé en tonos amarillo, azul, turquesa y colocar letras grandes para formar esta palabra para añadir imágenes impresas de los personajes.

Piñata de los personajes: podrás hacer piñatas individuales de cada uno de los personajes solo con el rostro o en el cuerpo completo. Estos diseños llaman más la atención