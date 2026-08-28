5 diseños de uñas que regresan de los años 90 para ser tendencia en septiembre

Las uñas también se suman al regreso de la estética noventera, una década que vuelve a inspirar las tendencias de moda y belleza. Los diseños que fueron protagonistas en aquellos años recuperan su espacio y aparecen renovados para adaptarse a los estilos actuales.

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Septiembre llega con propuestas de uñas que combinan ese aire retro con acabados más modernos. Desde manicuras sencillas hasta opciones con mayor presencia, estos diseños permiten incorporar un detalle inspirado en los 90 al look de esta temporada.

¿Cuáles son los 5 diseños de uñas retro que serán tendencia en septiembre?

Las uñas de los años 90 vuelven a ocupar un lugar destacado entre las tendencias de belleza 2026. La década recupera algunos de sus diseños más representativos, aunque esta vez aparecen adaptados a los gustos actuales y con propuestas que permiten jugar tanto con estilos discretos como una manicura más llamativa.

1. Francesa nacarada

La manicura francesa con acabado perlado, inspirada en Jennifer Aniston, recupera uno de los estilos más delicados de aquella época. Puede llevarse sobre uñas cortas para conseguir un resultado luminoso, sencillo y fácil de combinar.

2. Mix & match

Las uñas de Claudia Schiffer apuestan por mezclar diferentes tonalidades en una misma manicura. Rosa, azul, menta y amarillo mostaza pueden combinarse para crear un diseño colorido y divertido.

3. Rosa bebé

El rosa bebé que caracteriza las uñas de Kate Moss vuelve como una alternativa minimalista. Su acabado suave permite mantener las manos cuidadas sin que la manicura le reste protagonismo al resto del look.

4. Azul metálico

Las uñas azul metalizado inspiradas en Linda Evangelista son una opción mucho más llamativa. La propuesta original apostaba por una forma cuadrada y ligeramente larga, mientras que el acabado brillante convertía las manos en el centro de atención.

5. Negras almendradas

La selección se completa con la manicura almendrada en negro, asociada a Victoria Beckham. La combinación de la silueta almendrada y el esmalte oscuro aporta un resultado sofisticado que conserve el carácter de los años 90.