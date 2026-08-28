Esta es la razón por la que debes tomar té de hierbabuena con canela

En la actualidad podemos encontrar una gran cantidad de infusiones que son ideales para sentirnos bien. Uno de los que ha tomado notoriedad es el té de hierbabuena con canela que suele consumirse luego de las comidas o como alternativa a las bebidas calientes.

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Su consumo se debe a que cuenta con una gran cantidad de beneficios, pero debe ser consumido con cautela. Cabe destacar que la infusión no sustituye un tratamiento médico ni existe evidencia suficiente para considerarla un remedio capaz de curar enfermedades.

¿Cuáles son los beneficios del té de hierbabuena con canela?

La hierbabuena es del género Mentha por lo que contiene compuestos aromáticos como el mentol, mientras que la canela contiene sustancias como el cinamaldehído, responsables de buena parte de su aroma y sabor.

Si se consumen ambos en una infusión puede acompañar la digestión, aunque no debe confundirse el uso tradicional con una eficacia médica demostrada. Algunos de los beneficios más destacados son:



Alternativa a bebidas azucaradas: si la consumes sin azúcar puede formar parte de una alimentación con menor consumo de bebidas endulzadas. Esto puede ser más relevante que atribuirle propiedades “detox” o para adelgazar que no están demostradas.

La hierbabuena aporta compuestos vegetales: este ingrediente tiene compuestos fenólicos y aceites esenciales. Las investigaciones sobre especies de Mentha han estudiado su actividad antioxidante y otros posibles efectos biológicos.

La canela contiene compuestos bioactivos: este ingrediente contiene cinamaldehído y otros compuestos que contienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias en investigaciones de laboratorio.



Cabe destacar que no hay evidencia sólida que confirme que la infusión ayude a bajar de peso como se cree. Si es una buena opción para reemplazar bebidas calóricas. Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar que esta bebida “desintoxica” el organismo.

Por último, es importante destacar que no debe consumirse en exceso debido a que la canela puede aportar cantidades importantes de cumarina, un compuesto que puede afectar al hígado.