¿Ixdit, PRIMERA FINALISTA de MasterChef 24/7, abrirá un restaurante? ¡Estos son sus planes!

Ixdit se convirtió en una de las sorpresas más increíbles dentro del universo MasterChef 24/7 : la cocinera tuvo una notoria evolución en sus platillos y eso le permitió convertirse en la primera finalista del reality, ¿pero qué hará cuando salga, tiene planeado abrir un restaurante? ¡Esto dijo!

MasterChef 24/7 | Llegó el domingo de eliminación en MasterChef 24/7

¿Qué planes tiene Ixdit para cuando salga de MasterChef 24/7?

Ixdit se sinceró con la maquillista que la dejó espectacular para su sesión de fotos este viernes y aceptó que, aunque la cocina sí forma parte de sus planes a futuro, no será en forma de restaurante por una razón muy poderosa:

"Mmmmm, no dejaría el tema del food truck, ya el restaurante no porque es muy demandante, pero sí... en este momento pues sería terminar lo que inicié y luego seguir viendo", reflexionó la cocinera.

Al menos de momento, Ixdit se mantiene concentrada en cerrar su ciclo en MasterChef 24/7 de la mejor manera para ya después contemplar la apertura de un food truck; el restaurante, como ves, le pareció un negocio muy demandante por el que decidió no optar, quizá por toda la presión que vivió en los Jueves de Delivery.

"Ahorita sería terminar lo que está, porque como dice el dicho, 'el que mucho abarca poco aprieta' ", concluyó la finalista que ahora llegó al Top 4 de la competencia tras la eliminación de Michelle.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?