5 ejercicios para hacer en casa y tener el abdomen de acero

Ante la llegada del verano, muchas personas buscarán presumir sus siluetas, por lo que seguramente tanto en la playa, en la alberca o en cualquier otro sitio, quieran lucir sus abdómenes planos y bien trabajados. Hay otros, en cambio, que continuarán trabajando para lograr eso, y para hacerlo, no hay dudas que lo mejor es la actividad física y que no necesitarás ir a ningún gimnasio, ya que podrás hacer desde la comodidad de la casa y en donde esta rutina incluye cinco ejercicios fáciles.

Para poder mantener un abdomen plano, no basta solamente con realizar actividad física, sino que también hay otros detalles a tener en cuenta, como llevar adelante una alimentación saludable basada en proteínas, nutrientes; y también se incluyen hábitos que sean sanos. Pero, previo a comenzar una rutina de ejercicios de abdomen, hay que tener en cuenta algunos aspectos que son fundamentales si estás buscando buenos resultados para tu cuerpo.

Clave a la hora de hacer esta rutina

Siguiendo esta línea, para las personas que quieran tener un abdomen plano durante el invierno, tienen que saber que el entrenamiento abdominal no elimina la grasa de esa zona y es que el cuerpo reducirá la grasa de acuerdo al déficit calórico y la genética individual. En tanto, los ejercicios abdominales si tienden a desarrollar y fortalecer la musculatura subyacente, pero hay una rutina de cinco ejercicios que podrás tener para lograr un abdomen de acero.

5 ejercicios para fortalecer el abdomen

Crunch (3 series x 20 repeticiones): desde colocarte en posición supina con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo y solamente se eleva la parte superior de la espalda unos centímetros, contrayendo el abdomen

Heel taps (3 series x 30 repeticiones): en la misma posición, se tocan los talones de manera alterna, manteniendo la parte superior de la espalda elevada sin descanso, trabajando los oblicuos con contracción continua

Plancha isométrica (3 series x 30 segundos): debes apoyar los antebrazos en el suelo y los codos en 90°, el cuerpo formará una línea recta desde los talones a la nuca, con glúteos y abdomen contraídos

Mountain climbers (4 series x 20 repeticiones): desde la posición de plancha alta, tendrás que llevar las rodillas hacia el pecho de manera alterna