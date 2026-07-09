Cómo hacer arroz con leche con chocolate y naranja, uno de los postres estrella de MasterChef 24/7 este 8 de julio

La cocina de MasterChef 24/7 se sumergió este 8 de julio en las altas exigencias de la planeación nupcial. En esta emisión, los capitanes del reality recibieron una cátedra exclusiva sobre el concepto y la creación de menús de boda, impartida por el reconocido Chef Edgar.

La presión por entregar un plato digno de un gran banquete llevó al equipo amarillo, bajo la capitanía de Daniela, a arriesgarse en la estación de repostería con una propuesta audaz: una reinterpretación de un clásico casero bautizado como el arroz con leche con chocolate y naranja.

Cómo se preparar el arroz con leche con naranja de MasterChef 24/7

Si buscas replicar este postre estrella en casa y sorprender a tus invitados con una textura cremosa y un balance de sabores sofisticado, aquí te compartimos el paso a paso de su elaboración.

Ingredientes

La base de este platillo requiere ingredientes tradicionales combinados con el toque cítrico de la naranja y la potencia de una tableta de chocolate negro para repostería.

Paso a paso para la cocción perfecta:

Infusión inicial: En una olla, calienta una lata de leche condensada junto con un litro de agua, la corteza de una naranja (para el toque cítrico del reality), la corteza de un limón y una raja de canela. Primera cocción y reposo: En cuanto la mezcla empiece a hervir, añade el arroz y mantén el fuego durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, retira la olla del fuego y déjalo reposar tapado durante 30 minutos para que el grano absorba los aromas. Aporte de cremosidad: Agrega una cucharada de mantequilla y vuelve a cocer a fuego medio durante 30 minutos, removiendo constantemente para liberar el almidón. El toque del chef: Incorpora un chorrito de coñac y cocina por 10 minutos más hasta lograr una consistencia de crema fina. Nota: el coñac es opcional y debe omitirse si lo consumirán niños. El ensamblaje final: Mientras el arroz alcanza su punto, funde el chocolate troceado a baño maría con dos o tres cucharadas de agua hasta lograr un brillo homogéneo. Incorpora el chocolate derretido a la olla de arroz, mezcla de forma envolvente y vierte el resultado en una fuente plana para dejarlo enfriar.