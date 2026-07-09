Poncho Cadena, Chef de MasterChef 24/7: “Lo más importante para presentar un menú de boda es el concepto”

Aunque la batalla por equipos de esta noche comenzó con una intensa polémica protagonizada por Luis y Antrax, los tres grupos de la gala tuvieron que concentrarse al máximo y es que tuvieron la encomienda de preparar menús de boda para la pareja del reconocido Carlos Guerrero "Warrior" y Gisela Muñoz, así como para sus nueves comensales. Debido a lo sofisticado del reto, los paladares más exigentes de México también compartieron su conocimientos en torno al desafío y lo que conlleva para tener éxito.

Luego de que Michelle y Lancer fueran los primeros participantes en ir al mercado, Zahie Téllez y Poncho Cadena resaltaron las diferencias entre crear un menú de boda y uno para un restaurante debido a que se necesita conocer a la pareja, el tipo del evento y los invitados.

Adrián Herrera y el Chef que cumple años en este día compartieron la importancia de los invitados en la definición del menú y es que tienen mucho peso en la decisión de los platillos, por lo que los cocineros encargados de la preparación tienen demasiada información para complacer tantos gustos.

El Chef Herrera afirmó que no pueden ser platillos muy picosos o rústicos, sino elegantes y amables que tengan el potencial de gustarles a todos, mientras que Poncho Cadena agregó que las propuestas culinarias deben llegar en perfectas condiciones, desde la entrada hasta el postre. Por otro lado, Zahie Téllez señaló que no debe perderse de vista la decoración y la estética, ya que deben ser muy bonitos a la vista.

Cabe señalar que durante una visita a la estación del equipo azul liderado por Antrax, el Chef Poncho le compartió al capitán que “lo más importante para presentar un menú de boda es el concepto", por lo que el cocinero le hizo saber que se buscaba hacer una boda de pueblo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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