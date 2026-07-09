Cómo reutilizar el agua donde herviste las papas: 4 ideas para usarla y ahorrar en la cocina

Cada vez que ponemos a hervir papas, observamos cómo el agua comienza a tener un color diferente y hay quienes piensan que rara vez, eso se puede utilizar para algo, en especial para el consumo personal, por lo que se termina por tirarla. Es por eso que los cocineros expertos compartieron cómo reutilizar el agua en donde herviste las papas, con 4 ideas muy sencillas y así ahorrar dinero en la cocina, ya que no sabías la cantidad de beneficios que tiene.

Las papas son uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial por las personas y que se puede preparar de varias maneras posibles; ya que no sólo disfrutaremos de papas fritas, sino que se pueden hervir e incorporarse a todo tipo de recetas. Cuando se elige esta última opción, lo más probable es que el agua que usemos para hervirla, se termine tirando porque creemos que no sirve para nada.

Por qué es beneficioso el agua hervida de las papas

Sin embargo, los cocineros explicaron que las papas liberan almidón durante el hervor, y como consecuencia de esto, esa sustancia permanecerá suspendida en el agua, modificando la textura y otorgándole propiedades que pueden ser muy útiles en diversas preparaciones. Es por eso que uno de los principales motivos por los que se conserva el agua es por el almidón, y que actuará como un espesante natural, ayudando a mejorar la textura de muchas preparaciones.

4 ideas para reutilizar el agua hervida de papas