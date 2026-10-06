5 estilos de cejas con diseño en arco suave para disimular líneas de expresión y rejuvenecer las facciones al instante
Elegir el diseño de cejas adecuado para cada tipo de rostro es indispensable para lucir increíble diario sin usar tanto maquillaje y con looks naturales.
Uno de los mejores secretos de belleza para rejuvenecer el rostro, consiste simplemente en trazar un diseño de cejas que sea favorecedor y luzca precioso en todo momento. Para resaltar las facciones y disimular las arrugas que van apareciendo con el paso del tiempo, un estilo infalible son los arcos suaves, pues ayudan a crear una mirada abierta y revitaliza la imagen.
¿Qué diseño de cejas rejuvenece? 5 ideas para quitarte años sin tanto maquillaje
- Cejas naturales con arco suave. Como su nombre lo dice, este estilo apuesta por mantener el grosor original de las cejas y se concentra únicamente en dar definición con un arco ligeramente marcado. Esto hará que los ojos se vean más grandes y que el look siempre parezca natural, según explica el blog de belleza Brow Toe.
Cejas muy tupidas con arco definido. Hay muchas mujeres que prefieren usar las cejas bien pobladas porque esto le aporta profundidad a su mirada y enfoca la atención en los ojos. Aquí el secreto para disimular las líneas de expresión está en encontrar el punto alto del arco de la ceja y definirlo muy bien en el diseño, tanto en el depilado como con maquillaje.
- Cejas finas con arco elegante. Entre las tendencias de belleza que están de regreso en este 2026, el diseño de cejas finas ha ido recuperando su popularidad. Este estilo queda muy bien en rostros alargados y ojos grandes, además de que equilibra las proporciones y crea un efecto jovial muy lindo cuando el arco se traza de manera discreta.
Cejas laminadas y arco natural. Tener pocos vellos en la ceja no significa que no sea posible hacer un diseño bonito y perfecto para el diario. Uno de los mejores tips de maquillaje para rejuvenecer, es el laminado para que no se noten tanto los huequitos. De acuerdo con Urbans Brow, en estos modelos lo mejor es no hacer depilaciones extremas y solamente ir perfeccionando el arco con un cepillo especial.
- Cejas rectas con un arco sutil. A la hora de elegir el diseño de cejas más favorecedor para cada tipo de rostro, no hay reglas específicas y lo principal es considerar la comodidad para lucirlas a diario. En el caso de las que prefieren un estilor recto y no tan llamativo, la clave es hacer un pequeño arco en la recta final y perfeccionar con un poco de corrector.