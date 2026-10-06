5 estilos de cejas con diseño en arco suave para disimular líneas de expresión y rejuvenecer las facciones al instante

Uno de los mejores secretos de belleza para rejuvenecer el rostro, consiste simplemente en trazar un diseño de cejas que sea favorecedor y luzca precioso en todo momento. Para resaltar las facciones y disimular las arrugas que van apareciendo con el paso del tiempo, un estilo infalible son los arcos suaves, pues ayudan a crear una mirada abierta y revitaliza la imagen.

¿Qué diseño de cejas rejuvenece? 5 ideas para quitarte años sin tanto maquillaje