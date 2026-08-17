Expertos en maquillaje coinciden en cuáles son los mejores tonos de labial líquido para lucir natural y elegante
Si quieres que tus looks siempre se vean sofisticados y favorecedores, estos labiales líquidos se volverán tus aliados de belleza para cualquier ocasión.
El labial es uno de los mejores productos para transformar el rostro de forma sutil y conseguir una apariencia luminosa al instante. Y cuando se trata de looks naturales con un toque sofisticado, el formato líquido queda perfecto y basta con encontrar los tonos adecuados, una gama en la que expertos de belleza tienen a varios de los "consentidos".
Los 3 mejores tonos de labiales líquidos que te hacen ver sofisticada y con la piel preciosa
Malva suave. El malva es uno de los colores que no pasan de moda y que pueden usarse en cualquier época del año, ya que siempre se acoplan a la piel y estilo que se quiera llevar. De acuerdo con el blog de Maybelline, el labial líquido entre rosa y morado con una textura suave, es ideal para estilos discretos y sofisticados, pero sin perder la elegancia ni un momento.
Nude con toques marrones. Entre las tendencias de belleza que están arrasando este 2026, están los labiales "ni muy rosas ni muy cafés" y de los mejores aliados son los nude que tienen ligeros toques marrones para darle luminosidad a la piel. Algunas de las ventajas principales, tanto en líquidos o matificados, está el hecho de que le favorece a cualquier piel y da un aspecto difuminado espectacular, según el sitio de Charlotte Tilbury.
Rojos con subtono frío. Si hay un clásico que nunca falla en el maquillaje y es una excelente alternativa cuando se quiere un makuep llamativo, es el rojo, que enmarca muy bien las facciones y le da vida al rostro sin esfuerzo, tal como explican los rankings de Byrdie. Para que se vea elegante y natural con la piel, lo mejor es apostar por un labial con subtono frío, pues da mucha más luz y no se ve saturado. Además, cuando se aplica en formato líquido, da una apariencia jugosa y no tan opaca como las barras mate.
¿Cómo elegir el labial líquido perfecto?
De los aspectos infalibles para que los labiales líquidos queden bien al aplicarse y complementen de forma excepcional los looks para todo tipo de ocasión, es el elegir correctamente las presentaciones. Para las mujeres que tienen labios con tendencia a resecarse, las fórmulas hidratantes son las más compatibles; mientras que para las mujeres que siempre traen los labios impecables, las fórmulas matificadas nunca fallan.