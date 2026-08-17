Expertos en maquillaje coinciden en cuáles son los mejores tonos de labial líquido para lucir natural y elegante

El labial es uno de los mejores productos para transformar el rostro de forma sutil y conseguir una apariencia luminosa al instante. Y cuando se trata de looks naturales con un toque sofisticado, el formato líquido queda perfecto y basta con encontrar los tonos adecuados, una gama en la que expertos de belleza tienen a varios de los "consentidos".

Los 3 mejores tonos de labiales líquidos que te hacen ver sofisticada y con la piel preciosa

Malva suave . El malva es uno de los colores que no pasan de moda y que pueden usarse en cualquier época del año, ya que siempre se acoplan a la piel y estilo que se quiera llevar. De acuerdo con el blog de Maybelline , el labial líquido entre rosa y morado con una textura suave, es ideal para estilos discretos y sofisticados, pero sin perder la elegancia ni un momento. 3 tonos de labiales líquidos que siempre se ven elegantes|Pinterest

Nude con toques marrones . Entre las tendencias de belleza que están arrasando este 2026 , están los labiales "ni muy rosas ni muy cafés" y de los mejores aliados son los nude que tienen ligeros toques marrones para darle luminosidad a la piel . Algunas de las ventajas principales, tanto en líquidos o matificados, está el hecho de que le favorece a cualquier piel y da un aspecto difuminado espectacular, según el sitio de Charlotte Tilbury . 3 tonos de labiales líquidos que siempre se ven elegantes|Pinterest

Rojos con subtono frío. Si hay un clásico que nunca falla en el maquillaje y es una excelente alternativa cuando se quiere un makuep llamativo, es el rojo, que enmarca muy bien las facciones y le da vida al rostro sin esfuerzo, tal como explican los rankings de Byrdie. Para que se vea elegante y natural con la piel, lo mejor es apostar por un labial con subtono frío, pues da mucha más luz y no se ve saturado. Además, cuando se aplica en formato líquido, da una apariencia jugosa y no tan opaca como las barras mate. 3 tonos de labiales líquidos que siempre se ven elegantes|Pinterest

¿Cómo elegir el labial líquido perfecto?

De los aspectos infalibles para que los labiales líquidos queden bien al aplicarse y complementen de forma excepcional los looks para todo tipo de ocasión, es el elegir correctamente las presentaciones. Para las mujeres que tienen labios con tendencia a resecarse, las fórmulas hidratantes son las más compatibles; mientras que para las mujeres que siempre traen los labios impecables, las fórmulas matificadas nunca fallan.