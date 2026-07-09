5 ideas para hacer amigurumis de graduación; los muñecos de crochet en tendencia 2026
¡Sorprende a ese graduado especial con un detalle encantador que dura para siempre! Aquí te compartimos 5 ideas para hacer amigurumis de graduación: son tiernos y hermosos.
Estamos en plena temporada de graduaciones y los mejores detalles para celebrar un logro académico, sin duda, son los personalizados. Bajo esta línea, los amigurumis se han convertido en una de las mejores opciones. Estos tiernos muñequitos de crochet no sólo están en tendencia este 2026, sino que también son un recuerdo inolvidable, lleno de afecto y personalizable, lo que los hace aún más especiales. Aquí te compartimos 5 ideas para hacer amigurumis de graduación que seguro encantarán a este graduado tan especial.
También te puede interesar: Manualidades: 5 ideas de amigurumis de los Saja Boys de KPop Demon Hunters
5 ideas de amigurumis de graduación que son tendencia este 2026
¡Alista los ganchillos y tus hilos favoritos! Aquí te compartimos 5 ideas de amigurumis de graduación que son tendencia este 2026 y que, sin duda, se convertirán en el centro de atención de cualquier sesión de fotos de fin de curso. ¡Pon manos a la obra!
- Recién graduados: Esta es una de las opciones más populares. Los amigurumis inspirados en el recién graduado no solo son tiernos, sino súper especiales, pues se trata de un recuerdo muy personal y adorable. Toma los rasgos que más identifiquen al graduado y crea un muñeco miniatura inspirado en él.
- Llaveros: Una opción más sencilla y fácil de tejer, pero igual de encantadora y significativa. Lo mejor de esta idea es su practicidad, pues el graduado puede llevar su pequeño muñequito de crochet a dondequiera que vaya, ya sea como un accesorio en su bolso, mochila o cartera; recordándole su gran logro.
- Ramo: Lleva los amigurumis al siguiente nivel con este hermoso ramo de crochet. Olvídate de las flores naturales que se marchitan en poco tiempo y mejor obsequia un detalle que perdure para siempre con estos amigurumis acompañados de pequeñas flores tejidas. Elige la flor favorita de tu graduado y pon manos a la obra.
- Animales: ¡Desde hermosos ositos tejidos hasta búhos o perritos! Elige el animal favorito de tu graduado y vístelo con una toga y birrete. ¿El resultado? ¡Un amigurumi súper tierno y hermoso! Para hacerlo aún más personalizado, puedes añadir los colores de la escuela en las borlas del birrete y el éxito estará asegurado.
- Centro de mesa: Si estás pensando en algo llamativo, los amigurumis como centro de mesa son la opción ideal. Sólo coloca tu creación sobre una base ya decorada y acompañalos con globos o flores, ya sean naturales o también de crochet. Aquí te compartimos una inspiración.