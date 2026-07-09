5 ideas para hacer amigurumis de graduación; los muñecos de crochet en tendencia 2026

Estamos en plena temporada de graduaciones y los mejores detalles para celebrar un logro académico, sin duda, son los personalizados. Bajo esta línea, los amigurumis se han convertido en una de las mejores opciones. Estos tiernos muñequitos de crochet no sólo están en tendencia este 2026, sino que también son un recuerdo inolvidable, lleno de afecto y personalizable, lo que los hace aún más especiales. Aquí te compartimos 5 ideas para hacer amigurumis de graduación que seguro encantarán a este graduado tan especial.

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5 ideas de amigurumis de graduación que son tendencia este 2026

¡Alista los ganchillos y tus hilos favoritos! Aquí te compartimos 5 ideas de amigurumis de graduación que son tendencia este 2026 y que, sin duda, se convertirán en el centro de atención de cualquier sesión de fotos de fin de curso. ¡Pon manos a la obra!

