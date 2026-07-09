Qué hacer si alguien te interrumpe constantemente cuando hablas

Uno de los grandes problemas a los que se puede enfrentar una persona mientras está reunida con otras es que sea interrumpida en reiteradas ocasiones y es que esto puede considerarse como una falta de respeto grave y de interpretar que alguien no nos quiere escucha. Este comportamiento llevó a que la psicología diera algunos consejos cada vez que eres interrumpido por otro almomento de tomar la palabra y aseguran que es fundamental tomar nota de este impulso porque puede traer serios problemas.

A la hora de hablar en una reunión de trabajo, con amigos, familiares o con personas desconocidas, es probable sea interrumpido en algún momento por alguien y que no deje terminar una idea. Sin dudas, que esto puede ser visto como una mala educación, y que llegará un punto en que se dará por finalizada la conversación y puede causar algunos problemas, por lo que hay que prestarle atención a este impulso.

Motivos por los cuales una persona interrumpe a otra

Por otro lado, en cuanto a los motivos que debemos mencionar de que alguien interrumpa constantemente se debe a diferencias culturales o de género, según lo planteado por un estudio de la Universidad Washington de psicología, factores psicológicos, como la necesidad de control, la falta de conciencia al actuar o una situación emocionante.

Consecuencias que alguien interrumpa a otra

Hay que hacer referencia también a las consecuencias que tiene el hecho de interrumpir constantemente y lo que se está generando es que lo que tiene que decir prevalece sobre los pensamientos y opiniones; lo hace para reafirmar el poder o conocimiento sobre los demás y que puede generar enojos.

Consejos si alguien te interrumpe

Para poder evitar que una persona sea interrumpida constantemente, la psicología recomienda, abordar en primer lugar la cuestión antes de empezar la conversación, ya que si lo hacen durante una presentación en el trabajo, podrás recordarles que habrá un momento para hacer preguntas; evitar acusaciones directas; darle el beneficio a quien interrumpe.