Manualidades: 5 ideas de amigurumis de los Saja Boys de KPop Demon Hunters

A más de un año del estreno de la película de Kpop Demon Hunters, esta sigue siendo todo un fenómeno como filme, con su música y sobre todo en cualquier tipo de manualidades que se pueden hacer. En esta ocasión traemos para ti 5 ideas fascinantes para hacer amigurumis, más conocidos como muñecos de crochet, de los Saja Boys, los grandes villanos de la película.

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Muñecos de crochet de los Saja Boys de la película KPop Demon Hunters

1. Para centro de mesa: La primera idea es perfecta para centro de mesa, el muñeco de crochet debe medir aproximadamente 20 cm. y puedes usar una base para que parezca que está parado.

2. Llaveros Saja Boys: Si quieres llevar tus amigurumis a todos lados te recomendamos esta opción, es ideal para llevarlos como llaveros o también como un adorno en tu bolso o mochila. Estos muñecos miden alrededor de 10 cm.

3. Abby Saja: Si eres fan de este personaje de las Kpop Demon Hunters, esta es una idea muy buena para hacer manualidades con crochet. Puedes ponerle los ojos con botones y no olvides darle vida con un poco de rubor.

4. Amigurumis de Jinu: Si te gusta el lado malvado de los Saja Boys, este muñeco de crochet del personaje de Jinu es hermoso para hacer y también para regalar a las fanáticas de KPop Demon Hunters.

5. Baby Saja: Este muñeco de crochet es un poco más laborioso por los detalles en el suéter y en los ojos, ya que llevan distintos colores para hacerlo más bello.