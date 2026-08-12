En menos de 3 semanas los pequeños regresarán a clases, tiempo ideal para renovar la mochila con decoraciones que se vean aesthetic. Pero mientras eso ocurre, todavía los niños están de vacaciones, por lo que los padres tienen la encomienda de mantenerlos entretenidos mientras aprenden. Es por ello que estas 6 manualidades son ideales para que los pequeños te pongan mucha atención.

Las actividades creativas que incluyen recortar, doblar, pegar, pintar o construir ofrecen una alternativa a las pantallas, a fin de que los niños no se pasen todo el día pegados al celular, televisión o tablet, dispositivo que se puede decorar con stickers de los Saja Boys. Cabe destacar que estas 6 opciones requieren materiales fáciles de conseguir y hacen que cada niño participe según su edad.

Las 6 manualidades para entretener a los niños

1. Títeres con bolsas de papel: Se necesita una bolsa de papel para cada integrante de la familia, crayones o marcadores, pegamento, papel de colores, hilo y tijeras para construir personajes.

6 manualidades que puedes hacer con niños y te pondrán mucha atención|IA

2. Teatro con títeres de palito. Para esta opción se necesita de cartulina, crayones, palitos de madera, cinta adhesiva y tijeras. Estos últimos materiales deben quedar bajo supervisión adulta.

3. Flores de papel de seda: Para elaborar una flor se necesitan varias hojas de papel de seda, un limpiapipas o material similar para el tallo y tijeras.

4. Papel picado de colores: Para ello se necesita papel de seda doblado y cortado para producir patrones. La actividad tiene una duración estimada de 30 minutos y con ello puedes decorar una habitación o una mesa.

5. Animales con platos de papel: Un plato desechable, cartulina, plumones, pegamento y limpiapipas son los materiales que se necesitan para crear figuras de animales.

6. Collage con papel de seda: Para ello se necesita de un pliego de cartulina, pegamento diluido y cuadrados pequeños de papel de seda. Esta actividad puede ayudar a que los niños desarrollen las habilidades motoras, resolución de problemas y concentración.