5 ideas para hacer monederos de crochet, la técnica artesanal en tendencia 2026

Esta temporada el crochet se ha vuelto más que una moda, pues es común verle en los hogares e incluso en las redes sociales gracias a lo sencillo y económico que puede ser trabajar algunas ideas en este material, siendo tendencia en los últimos días.

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Si tienes hijas, sobrinas, primas o quieres hacerte un detalle para ti, te dejaremos algunas ideas sencillas y rápidas de monederos de crochet, para que puedas combinarlos con tu ropa del día a día.

Ideas para hacer monederos de crochet

Para este 2026, hay algunos diseños e ideas que están muy en tendencia, pues hay para todos los gustos y edades, donde algunos de los más populares son:

Monederos clásicos - Este diseño elegante y sobrio da un aspecto formal, pues es un diseño que puede ir a la perfección en cualquier situación y día a día, dependiendo del color que decidas usar.

Monederos florales - Una alternativa más fresca y relajada puede ser con flores a los lados, luciendo relajada y en armonía, además de que cuenta con diseños acercados a tus flores favoritas.

Monederos Kawaii - Si tienes en casa o circula cercano a alguien joven, esta es una gran idea, pues este tipo de diseños también suele estar de moda dentro de las más chicas y qué mejor con sus personajes favoritos.

Monederos de naturaleza - Dentro de estos diseños puedes encontrar tanto animales como fruta, algunas de las figuras más amigables y que constantemente son del agrado de todas las personas.

Monederos con estrellas - Una de las grandes ventajas de que tú hagas tus propios monederos es que los puedes personalizar como gustes y las estrellas van perfecto con cualquier edad y estilo.

¿Qué materiales necesito para empezar a crochet?

Los materiales básicos para empezar son:

