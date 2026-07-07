Cómo maquillar las cejas para rejuvenecer el rostro después de los 50

Maquillar las cejas para rejuvenecer el rostro después de los 50 años consiste en rellenar únicamente las zonas con menos densidad, utilizar un tono adecuado y peinar el vello hacia arriba con un gel fijador. Según expertos en maquillaje, esta técnica permite enmarcar la mirada, suavizar las facciones y crear un aspecto más natural.

Con el paso del tiempo, las cejas pueden perder grosor, pigmentación y definición debido al envejecimiento, los cambios hormonales o la depilación prolongada. Por ello, los expertos recomiendan aplicar una técnica de maquillaje para recuperar la estructura del rostro sin caer en diseños rígidos que endurezcan la expresión.

¿Cómo recomiendan los maquillistas maquillar las cejas después de los 50?

La experta en cejas Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills, sostiene que las cejas deben respetar la estructura natural del rostro y evitar un aspecto artificial. Según su método, la clave está en crear dimensión mediante pequeños trazos y trabajar la textura antes que el exceso de color.



Elegir un tono uno o dos niveles más claro que el negro o ligeramente más oscuro que el cabello: esto aporta definición sin endurecer las facciones. Rellenar solo las zonas despobladas: en lugar de dibujar toda la ceja, los maquillistas aconsejan imitar pequeños pelitos donde falta densidad. Utilizar un lápiz de punta fina o un rotulador para cejas: permiten conseguir trazos precisos con un acabado natural. Peinar el vello hacia arriba con gel de cejas: esta técnica crea una sensación de mayor volumen y ayuda a levantar visualmente la mirada. Difuminar el inicio de la ceja: el nacimiento debe verse más suave que la cola para evitar un efecto demasiado marcado.

La maquilladora Bobbi Brown ha explicado que unas cejas naturales y bien definidas pueden transformar el rostro incluso cuando el resto del maquillaje es muy discreto.

¿Qué errores debes evitar al maquillar las cejas para no añadir años?

Los expertos coinciden en que algunos hábitos muy extendidos pueden endurecer la expresión y restar frescura al rostro. Estos son los errores más frecuentes:



Dibujar una ceja completamente uniforme: Bobbi Brown recomienda respetar las pequeñas variaciones naturales del vello para conseguir un resultado más realista.

Bobbi Brown recomienda respetar las pequeñas variaciones naturales del vello para conseguir un resultado más realista. Utilizar un color demasiado oscuro: puede generar un contraste excesivo y hacer que las facciones parezcan más rígidas.

puede generar un contraste excesivo y hacer que las facciones parezcan más rígidas. Marcar en exceso el inicio de la ceja: mantener esta zona difuminada para aportar suavidad.

mantener esta zona difuminada para aportar suavidad. Crear un arco demasiado pronunciado: una forma exagerada puede producir un efecto poco natural.

una forma exagerada puede producir un efecto poco natural. Olvidar fijar las cejas con gel: este producto ayuda a mantener los pelos en su lugar y aporta una apariencia más pulida durante todo el día.

este producto ayuda a mantener los pelos en su lugar y aporta una apariencia más pulida durante todo el día. Eliminar demasiado grosor con la depilación: los especialistas recomiendan conservar unas cejas con cuerpo, ya que ayudan a equilibrar el rostro y enmarcar la mirada.

La prestigiosa maquilladora Charlotte Tilbury también suele destacar que las cejas son el "marco del rostro" y que dedicar unos minutos a definirlas correctamente puede hacer que el maquillaje luzca más elegante y favorecedor sin necesidad de aplicar muchos productos. El secreto para rejuvenecer el rostro después de los 50 está en respetar la forma natural, rellenar las zonas con menos densidad y fijarlas con un gel que aporte textura y volumen.