La Navidad es la excusa perfecta para sacar esos esmaltes con glitter, los tonos metálicos y los diseños que hacen que cualquier diseño de uñas destaque. Sin embargo, cuando se trata de una fiesta del trabajo, encontrar el equilibrio entre lo festivo y lo elegante puede convertirse en todo un reto. La idea es llevar unas uñas bonitas, con destellos que atrapen las miradas, pero sin caer en diseños demasiado cargados. Si todavía no sabes qué manicura elegir para tu próximo evento de temporada, estas cinco propuestas pueden convertirse en tu inspiración. Hay opciones para quienes aman los tonos clásicos, las uñas discretas y también para las que quieren darle un toque especial a su look navideño.

Estos diseños de uñas navideñas con glitter son perfectos para una fiesta de oficina

Si quieres que tu manicura sea parte de tu look navideño, pero sin perder ese toque sofisticado que requiere una celebración del trabajo, estos diseños pueden ser justo lo que necesitas. Los brillos no tienen por qué ser exagerados ni llenar todas las uñas; basta con elegir los tonos adecuados, jugar con diferentes acabados y agregar pequeños detalles que hagan la diferencia. Desde el clásico dorado hasta el rojo con efecto terciopelo, hay alternativas para todos los gustos y largos de uñas.

Microfrancesa dorada o plateada. La manicura francesa nunca pasa de moda, pero esta Navidad puedes darle un giro con una línea ultrafina en dorado o plateado. Sobre una base nude o natural, este pequeño detalle consigue un efecto delicado y luminoso. Además, es una excelente alternativa para quienes prefieren llevar las uñas cortas sin renunciar al espíritu festivo.

Diseños de uñas con brillos 5 ideas de uñas navideñas con brillos elegantes para una fiesta del trabajo (Pinterest)

Nude perlado o efecto glass luminoso. Si buscas algo discreto, pero con un acabado que destaque, las uñas nude con efecto perlado son una gran elección. Su brillo cristalino refleja la luz de manera sutil y hace que las manos luzcan arregladas sin necesidad de agregar demasiados elementos. Puedes combinarlas con accesorios dorados para conseguir un look todavía más elegante.

Si buscas algo discreto, pero con un acabado que destaque, las uñas nude con efecto perlado son una gran elección. Su brillo cristalino refleja la luz de manera sutil y hace que las manos luzcan arregladas sin necesidad de agregar demasiados elementos. Puedes combinarlas con accesorios dorados para conseguir un look todavía más elegante. Velvet rouge: rojo terciopelo. El rojo es uno de los colores que no pueden faltar durante las fiestas decembrinas. Para darle un toque diferente, puedes apostar por un acabado velvet o efecto terciopelo, que crea reflejos suaves dependiendo de cómo recibe la luz. Los tonos vino, cereza y rojo profundo son perfectos para una manicura sofisticada que combine con vestidos negros o conjuntos de noche.

Diseños de uñas elegantes con brillos 5 ideas de uñas navideñas con brillos elegantes para una fiesta del trabajo (Pinterest)

Degradado sutil de glitter. Para las amantes del brillo, esta propuesta permite llevar glitter sin que las uñas se vean demasiado recargadas. La idea es aplicar pequeñas partículas brillantes desde la punta o cerca de la cutícula y difuminarlas hasta conseguir un degradado delicado. Puedes elegir tonos champagne, plata o dorado para mantener una apariencia elegante y muy navideña.

Para las amantes del brillo, esta propuesta permite llevar glitter sin que las uñas se vean demasiado recargadas. La idea es aplicar pequeñas partículas brillantes desde la punta o cerca de la cutícula y difuminarlas hasta conseguir un degradado delicado. Puedes elegir tonos champagne, plata o dorado para mantener una apariencia elegante y muy navideña. Base luminosa con un acento festivo. Otra alternativa es mantener una manicura en tonos neutros, nude o rojos y agregar un pequeño detalle en una o dos uñas. Puede ser un lazo delicado, una estrella metálica o algunos destellos brillantes que recuerden a la decoración navideña. El secreto está en no saturar el diseño para que el resultado se vea equilibrado y combine fácilmente con tu outfit.