Las uñas navideñas son una de las formas de renovar tu manicura y darle un toque festivo a tus manos durante diciembre. Para las celebraciones de este 2026, los diseños en color dorado se posicionan como una alternativa elegante que combina brillo, sofisticación y detalles que puedes lucir durante las posadas, Nochebuena y Año Nuevo.

El dorado es uno de los tonos que suele destacar durante las fiestas decembrinas, especialmente cuando se combina con glitter, acabados metálicos y pequeños detalles decorativos. De acuerdo con Marie Claire, este color se ha convertido en una de las alternativas para crear manicuras navideñas, desde propuestas minimalistas hasta diseños con estrellas, efectos brillantes y manicura francesa.

Las uñas doradas permiten crear diferentes estilos dependiendo del acabado y las decoraciones que elijas. Puedes llevarlas con una base nude, blanca, roja o verde, así como apostar por un efecto cromado para conseguir una manicura más llamativa. También son una opción para quienes buscan darle un toque festivo a sus manos sin recurrir necesariamente a los colores tradicionales de Navidad.

Además, no necesitas llevar uñas largas para lucir esta tendencia. Los diseños de uñas dorados se adaptan a formas cortas, cuadradas, ovaladas o almendradas, por lo que puedes elegir una alternativa que combine con tu estilo y resulte cómoda para tus actividades diarias.

Para diciembre de 2026, las propuestas de manicura también incluyen acabados brillantes y combinaciones inspiradas en los tonos invernales. Según una guía de tendencias de SHANGMENG Nails, los diseños metálicos, los destellos y las tonalidades que reflejan la luz son algunas de las opciones que puedes considerar para las celebraciones de fin de año.

Uñas doradas para Navidad 2026

1. Dorado cromado: Es una de las alternativas para quienes buscan una manicura llamativa y elegante. Consiste en aplicar pigmentos cromados sobre una base adecuada para conseguir un efecto espejo. Puedes llevar este acabado en todas las uñas o combinarlo con una base nude para equilibrar el brillo.

Uñas Dorado cromado y Manicura francesa dorada. Uñas Dorado cromado y Manicura francesa dorada. ((Especial/Canva))

2. Manicura francesa dorada: La manicura francesa también tiene una versión navideña. En lugar de utilizar la tradicional línea blanca, esta propuesta incorpora una franja dorada sobre una base rosa translúcida o nude. Puedes elegir un trazo delgado para conseguir un acabado discreto o uno más grueso si buscas darle mayor protagonismo a tus manos.

3. Glitter dorado en degradado: Si prefieres una manicura brillante, puedes aplicar una base transparente, nude o beige y distribuir glitter dorado desde las puntas hacia el centro de las uñas. Este efecto permite concentrar el brillo en una zona sin cubrir toda la superficie y es una alternativa para las celebraciones nocturnas.

4. Estrellas doradas: Los diseños inspirados en elementos navideños son otra opción para diciembre. Consiste en utilizar una base blanca, nude o transparente y agregar pequeñas estrellas doradas en uno o dos dedos. También puedes incorporar puntos brillantes alrededor para conseguir una apariencia similar a un cielo iluminado.

5. Rojo con detalles dorados: Es una combinación relacionada con los colores tradicionales de Navidad. La propuesta consiste en aplicar esmalte rojo cereza o borgoña y agregar pequeñas líneas, estrellas o figuras doradas. Puedes distribuir los detalles en algunas uñas para conseguir un diseño festivo sin que resulte demasiado recargado.

6. Uñas doradas con efecto papel de aluminio: Este diseño se caracteriza por incorporar pequeños fragmentos metálicos que reflejan la luz de diferentes maneras. Puedes utilizar una base nude o transparente y colocar piezas de foil dorado de forma irregular sobre algunas uñas. El resultado es una manicura con textura visual que puedes llevar durante las posadas y las cenas de diciembre.

7. Verde esmeralda con dorado: Si buscas una alternativa que combine dos colores de temporada, puedes elegir una base verde oscuro y agregar detalles dorados. Algunas opciones son pequeñas estrellas, líneas finas, puntos o figuras geométricas. También puedes alternar uñas verdes con otras completamente doradas para conseguir un diseño más equilibrado.

8. Árboles de Navidad dorados: Para cerrar las propuestas, esta manicura incorpora uno de los elementos más representativos de diciembre. Puedes utilizar una base lechosa, nude o blanca y dibujar pequeños árboles navideños en color dorado sobre uno o dos dedos. También puedes agregar puntos brillantes o pequeñas estrellas en la parte superior para conseguir un acabado delicado y elegante.