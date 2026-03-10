5 ideas para ocultar tu sala y tener espacio extra en tu casa

La sala es uno de los sitios más utilizados en la casa, pero no siempre quieres que todos la vean. Es por esto que la inteligencia artificial ha dado una gran variedad de opciones.

Para ocultar o zonificar tu sala sin necesidad de construir paredes permanentes, puedes utilizar elementos que bloqueen la vista de forma parcial o total, manteniendo la fluidez del hogar.

¿Cómo ocultar tu sala con estas ideas creativas?

Estanterías abiertas de doble cara

Utilizar muebles como librerías o estanterías sin fondo es una de las soluciones más eficaces. Según expertos de IKEA, estas piezas permiten dividir el espacio sin bloquear la luz natural, ofreciendo además almacenamiento adicional. Puedes colocar libros, plantas o cajas decorativas en los estantes para aumentar el nivel de ocultamiento según lo necesites.

Paneles de madera o celosías

Los listones verticales o paneles de madera (alistonados) crean una barrera visual elegante que aporta calidez y textura al ambiente. De acuerdo con Amaistudio, las lamas verticales permiten separar las zonas manteniendo la ventilación y una conexión visual sutil, lo que evita que el espacio se sienta encerrado.

Cortinas de techo a piso

Las cortinas son una opción económica y versátil para ocultar la sala por completo cuando se requiere privacidad temporal. Al instalarlas en rieles fijados al techo, puedes "cerrar" el área del salón durante reuniones o para crear un rincón de descanso aislado. Diseñadores sugieren elegir telas pesadas para un bloqueo total o lino ligero para una separación más suave.

Las cortinas son buenas aliadas.|Pinterest

Biombos decorativos

El biombo es la solución más rápida y móvil, ideal si buscas flexibilidad. Marcas como Leimport.pe destacan que modelos con alturas cercanas a los 1.70 metros son suficientes para ocultar sofás o zonas de desorden sin obras. Existen opciones en materiales como mimbre, madera o tela que se adaptan a cualquier estilo decorativo.

Puertas correderas o plegables

Por último, si buscas una solución más formal, las puertas correderas de cristal, madera o metal ofrecen la posibilidad de cerrar el espacio herméticamente si es necesario.