5 ideas para adaptar tu hogar si tienes gatos, con repisas minimalistas flotantes, que no te quiten espacio

Sabemos que tus gatos son los que mandan en casa, por lo que muchas veces tu espacio pierde tu esencia por mantener la comodidad y el estilo para los felinos de tu hogar. Sin embargo, es posible encontrar un equilibrio entre la decoración y las necesidades de tus michis. Por ello, aquí te damos 5 ideas que sin duda te ayudarán a mantener el estilo de tu casa, adaptándolo también para tus pequeños mininos y creando espacios donde ellos puedan jugar, descansar y trepar sin afectar la estética de tu hogar.

Ideas para adaptar tu hogar con repisas para tus gatos

1. Repisas de madera con luz

Este estilo es muy aesthetic, ya que al ser minimalista dará una esencia de estilo y elegancia a tu hogar sin perder de vista la comodidad de tus gatos. Solo necesitas algunas repisas de madera resistentes y luces LED del color que prefieras. Puedes colocarlas en forma escalonada para que tus gatos salten de una a otra fácilmente. Además de ser funcional, este tipo de decoración crea un ambiente moderno y acogedor que hará lucir cualquier habitación mucho más especial.

2. Círculo de felpa y repisas

Esta estructura es perfecta para que tus gatos puedan rascar, descansar y jugar. Puedes combinar repisas con un círculo cubierto de felpa o material suave donde tu gato pueda acostarse cómodamente. Además de darle a tu hogar un toque único y minimalista, es ideal para casas o departamentos con poco espacio, ya que aprovecha las paredes y crea un pequeño rincón de recreación para tu michi.

3. Plantas para darle color a tu espacio

Coloca repisas y añade algunas macetas con plantas para darle más vida a tu espacio. Procura ponerlas en la parte alta y a una distancia donde los mininos no puedan alcanzarlas fácilmente. La combinación de madera, plantas y repisas crea una estética natural y muy agradable que puede transformar por completo tu habitación.

4. Añade arte y un concepto

Elige una pared especial que dedicarás a tu michi. Puedes pintar el fondo con un color que combine con tu decoración y colocar repisas que armonicen con ese estilo. También puedes agregar arte, ilustraciones o cuadros para crear un concepto visual atractivo que haga que ese espacio se vea pensado y original.

5. En una habitación como parte de la decoración

También puedes integrar rascadores, puentes y repisas dentro de la decoración de una habitación. De esta forma, tus gatos tendrán lugares para trepar y explorar mientras el espacio se mantiene ordenado y con estilo. Convertir estos elementos en parte del diseño del cuarto le dará un toque único y muy creativo a tu hogar.