Esferas navideñas a crochet: 5 diseños rápidos y bonitos que adornarán tu Navidad

Estamos a pocos meses de que inicie la temporada de Navidad y si quieres que tu casa luzca con una decoración hermosa, es buen tiempo para iniciar a hacer tus propias decoraciones. En esta ocasión te queremos mostrar varias ideas de esferas tejidas con la técnica de crochet, hay diversos diseños, desde sencillos hasta más laboriosos, los cuales puedes colocar en el árbol de Navidad, en la chimenea o en cualquier lugar, solo es cuestión de ponerle un poco de imaginación y creatividad.

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Ideas de esferas Navideñas tejidas

1. Con base redonda: Este estilo de esferas es hermoso ya que puedes hacer a tus personajes favoritos de Navidad; el Grinch, Santa Claus, un reno y mucho más. La esfera va rellena de algodón para darle la forma redonda y el resto es hacer pequeños detalles como ojos boca y los accesorios para personalizar.

2. Figura completa: Si quieres poner este tipo de esferas en el árbol de Navidad, te sugerimos que el tamaño sea no más de 10 cm. para que no sean pesadas y además usar un relleno de algodón. Elige a tus personajes favoritos y crea su figura de tamaño completo, serán auténticas esferas que le darán un toque único a tu hogar.

3. Combinación de tonos: Si quieres que tus esferas luzcan elegantes y vayan acorde a los colores de tu decoración en la temporada de Navidad, esta es una de las mejores opciones, elige 2 colores neutros y realiza diversas figuras de esferas como copos de nieve, galletas de jengibre, caramelos y más...

4. Figuras planas: ¡Las decoraciones a crochet son hermosas! Esta opción es una de las más hermosas y sencillas de hacer, ya que constan de una figura plana, por lo que no tendrás que ponerle relleno y te ahorrarás mucho tiempo al hacerlas.

5. Esferas personalizadas: Si quieres consentir a toda tu familia, puedes hacerles una esfera personalizada con su nombre y su color favorito, son auténticas y lucirán increíbles en el árbol de Navidad o en cualquier lugar de tu hogar.