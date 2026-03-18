5 ideas para hacer un picnic con tu pareja si no sabes en qué lugar se ve más bonito

Una creencia que muchas personas tienen, es que para hacer planes divertidos en pareja forzosamente hay que gastar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, esto no siempre es así y hay muchas ideas para pasar un rato entrañable gratis, como puede serlo una tarde de películas o hasta con un picnic que parezca salido de una película.

1. Picnic en el parque

Un lugar que combina tranquilidad y comodidad, son los parques, sobre todo los que tienen espacios acondicionados para comer y platicar. Elige una zona que tenga sombra y no sea tan ruidosa. Solo recuerda llevar todo listo para comer para hacerlo más fácil y recuerda que aunque en lugares públios no se permite ingerir bebidas alcohólicas, por lo que en vez de vino podrías llevar al picnic jugos de frutas.

5 ideas fáciles para hacer un picnic muy romántico|Canva

2. Noche de cena romántica en tu jardín, una de las ideas más fáciles para sorprender

Si no tienen tiempo de trasladarse o se les complica ir a lugares lejanos, puedes hacer de tu terraza o jardín el mejor lugar para tener un picnic romántico a la luz de la luna. Pon una mesita plegable, algunos snacks y velas para que este momento se sienta íntimo.

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3. Día de campo estilo urbano

Cuando se vive en grandes ciudades puede ser difícil encontrar lugares apartados del caos, pero eso no significa que no se puedan hacer planes en pareja agradables y baratos. Así que si este es tu caso, busca espacios al aire libre donde puedas pasar horas con un día de campo y disfrutando con tu persona especial.

5 ideas fáciles para hacer un picnic muy romántico|Canva

4. Viendo el atardecer en un mirador, si eres fan de las ideas más originales

En las comedias románticas más entrañables, los mejores momentos transcurren en miradores mientras cae el atardecer. Y esta también es una de las excelentes ideas para hacer picnics en pareja y sin gastar tanto. Solo hay que buscar uno que sea seguro y cuenta con estacionamiento.

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5. Picnic en la playa

Incluso si estás de vacaciones con tu pareja, puedes hacer de esta experiencia algo aun más especial y tener un día de campo en la playa. Este escenario será impresionante por el sonido de las olas, los aromas del lugar y los cielos despejados. Únicamente revisa que sea seguro de sentarse cerca del agua o busca una zona roscosa.