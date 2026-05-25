5 ideas para personalizar los útiles escolares de K-pop Demon Hunters

Las niñas y los niños están obsesionados con su mezcla de música, acción y estética idol; no por nada la película de K-pop Demon Hunters se encuentra en todos lados. Ahora estos personajes y su estética inspiran un sinfín de ideas creativas que pueden hacer a tus hijos no solo sentirse más emocionados a la hora de ir a la escuela con sus útiles escolares, sino que además puedan sentir lo mucho que te interesan sus pasiones.

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5 ideas para personalizar los útiles escolares de tus hijos con K-pop Demon Hunters

Aquí te dejamos algunas ideas para que hagas a tus hijos lucir su obsesión por la película de K-Pop Demon Hunters, a la par que se divierten con actividades creativas y divertidas:

5. Cuadernos con portada estilo álbum

No necesitas comprar cuadernos nuevos decorados con los personajes que normalmente te salen muy caros. Puedes comprar stickers o hacer recortes de los personajes que imprimas en tu computadora para armar un collage en la portada.

4. Lapiceras con charms y colores neón

Puedes hacer dijes decorados y colgarlos en sus lápices o lapiceras. Te recomendamos utilizar stickers holográficos, letras metálicas, photocards, estrellas y fondos muy brillantes en color neón.

3. Etiquetas escolares inspiradas en personajes

Para hacer etiquetas con el nombre, tienes dos opciones: imprimir en una etiqueta blanca el nombre y grado de tu hijo y pegarle stickers de estrellitas y los personajes de K-Pop Demon Hunters alrededor, o buscar imágenes en internet y agregarlas en un programa directo en el nombre para imprimirlas.

|Inteligencia artificial gemini/Netflix

2. Carpetas con efecto escenario de concierto

Las carpetas las puedes decorar con fotografías de escenarios, conciertos y encima un enorme recorte de las HUNTR/X. Con esto harás que tus notas tengan un look creativo, elegante y muy divertido. Una vez termines, puedes enmicar la portada para evitar que los recortes se dañen.

|Inteligencia Artificial Gemini / Netflix

1. Lápices personalizados como lightsticks

Si eres una persona muy curiosa y creativa, puedes decorar lápices y plumas para que parezcan mini lightsticks. Puedes utilizar materiales como cinta holográfica, stickers pequeños, diamantina y tapas de colores neón. Lo mejor de todo es que no requieres mucho dinero para realizarlo y muchos niños se pueden divertir con estas manualidades.