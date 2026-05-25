Cómo maquillar las pestañas si tienes más de 40 años
Uno de los artes del maquillaje recae en las pestañas, por eso aquí se te indica cómo hacerlo si ya pasas de los 40 años. Toma nota y checa bien los detalles.
Probablemente los que no son expertos no entienden muchos de los aspectos claves al momento de maquillar de manera correcta las pestañas. Sin embargo, es clave entender que si pasas de los 40 años, debes priorizar aspectos muy especiales. Ante eso… he aquí las recomendaciones que te ayudarán para dejar grandiosos cada uno de los detalles en tu rostro.
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¿Qué es lo más importante al maquillar pestañas si tienes más de 40?
De manera concreta la IA de Google comparte que lo más importante es aportar volumen, definición e hidratación. Esto es así porque con el paso de los años las pestañas se vuelven más quebradizas, ralas y finas.
¿Cómo se debe hacer un correcto maquillaje de pestañas?
Sigue estos consejos y trucos profesionales para lograr una mirada natural, rejuvenecida y despierta.
Preparación y cuidado
- Acondiciona - Usa un sérum de pestañas por la noche para fortalecerlas.
- Riza con cuidado - Usa el rizador antes de la máscara, nunca después.
- Presiona suave - Haz tres presiones ligeras en la base, el medio y en las puntas.
- Usa primer - Coloca una prebase de pestañas transparente o blanca para dar volumen extra y proteger el pelo.
Elección de productos
- Evitar el waterproof diario - Las fórmulas a prueba de agua son muy secas y quiebran las pestañas al desmaquillar.
- Máscaras de definición - Elige cepillos de silicona con cerdas separadas para evitar los grumos.
- Fórmulas nutritivas - Busca máscaras que contengan colágeno, keratina, ácido hialurónico o aceite de argán.
- Color acertado - Cambia el nego intenso por un marrón oscuro o negro-marrón para un efecto más suave y elegante.
@maryfergtzg Si tienes más de 40 el Makeup debe de ser especial y bien elegido, por ejemplo las máscaras de pestañas algunas aunque sean a prueba de agua manchan el párpado superior e inferior, por eso hoy te doy mi reseña de dos económicas que puedes encontrar en farmacias y supermercados, definitivamente mi favorita fue la Lash Sensational Body de @maybelline #makeup #beauty #beautytips #makeuplover #makeuptutorial ♬ sonido original - Maryfer
Técnica de aplicación
- Paso de zig-zag - Coloca el cepillo en la raíz y muévelo de lado a lado mientras subes. Esto engrosa la base visualmente.
- Enfócate en el exterior - Aplica más producto en las pestañas del revés externo del ojo para levantar la mirada (efecto lighting).
- Menos es más abajo - En las pestañas inferiores, usa solo el residuo del cepillo o una máscara marrón muy ligera para no marcar las ojeras o líneas de expresión.
- Peina al final - Pasa un cepillo tipo espiral limpio para separar cualquier pestaña pegada.