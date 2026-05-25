Cómo maquillar las pestañas si tienes más de 40 años

Probablemente los que no son expertos no entienden muchos de los aspectos claves al momento de maquillar de manera correcta las pestañas. Sin embargo, es clave entender que si pasas de los 40 años, debes priorizar aspectos muy especiales. Ante eso… he aquí las recomendaciones que te ayudarán para dejar grandiosos cada uno de los detalles en tu rostro.

Eliminación de MasterChef 24/7

¿Qué es lo más importante al maquillar pestañas si tienes más de 40?

De manera concreta la IA de Google comparte que lo más importante es aportar volumen, definición e hidratación. Esto es así porque con el paso de los años las pestañas se vuelven más quebradizas, ralas y finas.

¿Cómo se debe hacer un correcto maquillaje de pestañas?

Sigue estos consejos y trucos profesionales para lograr una mirada natural, rejuvenecida y despierta.

Preparación y cuidado

Acondiciona - Usa un sérum de pestañas por la noche para fortalecerlas.

Usa un por la noche para fortalecerlas. Riza con cuidado - Usa el rizador antes de la máscara, nunca después.

Usa el rizador antes de la máscara, nunca después. Presiona suave - Haz tres presiones ligeras en la base, el medio y en las puntas.

Haz tres presiones ligeras en la base, el medio y en las puntas. Usa primer - Coloca una prebase de pestañas

Elección de productos

Evitar el waterproof diario - Las fórmulas a prueba de agua son muy secas y quiebran las pestañas al desmaquillar.

Las fórmulas a prueba de agua al desmaquillar. Máscaras de definición - Elige cepillos de silicona con cerdas separadas para evitar los grumos.

Elige cepillos de silicona con cerdas separadas para evitar los grumos. Fórmulas nutritivas - Busca máscaras que contengan colágeno, keratina, ácido hialurónico o aceite de argán.

- Busca máscaras que contengan colágeno, keratina, ácido hialurónico o aceite de argán. Color acertado - Cambia el nego intenso por un marrón oscuro o negro-marrón para un efecto más suave y elegante.

#beauty #beautytips #makeuplover #makeuptutorial ♬ sonido original - Maryfer @maryfergtzg Si tienes más de 40 el Makeup debe de ser especial y bien elegido, por ejemplo las máscaras de pestañas algunas aunque sean a prueba de agua manchan el párpado superior e inferior, por eso hoy te doy mi reseña de dos económicas que puedes encontrar en farmacias y supermercados, definitivamente mi favorita fue la Lash Sensational Body de @maybelline #makeup

Técnica de aplicación