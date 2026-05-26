Cómo maquillar los pómulos para que tu rostro se vea más fino y estético

Definir el rostro con maquillaje es muy sencillo; sin embargo, debes de seguir los pasos correctos para la aplicación de productos como el contorno y rubor para hacer que tus mejillas y pómulos logren hacer un efecto lifting. A continuación te decimos cómo puedes hacer que tu cara se vea más fina tan solo con seguir unos pasos específicos en tu rutina de maquillaje.

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¿Cómo aplicar maquillaje en los pómulos para definir el rostro?

Después de haber hecho tu rutina normal con base de maquillaje



Aplica el rubor desde la mitad del pómulo, puedes guiarte de la mitad del ojo hacía abajo y de ahí difuminar con dirección a la sien, esto hará que tu rostro se vea más alargado.



Debajo del rubor aplica una línea de corrector, esto hará que el pómulo se vea más definido y dará profundidad al rostro.



Si quieres adelgazar aún más la cara, en lugar de poner corrector, aplica contorno para hacer que tus facciones se vean más definidas.

Aplica el blush o rubor de acuerdo a tu tipo de rostro

Existe diversas formas de aplicar el blush y esto dependerá del tipo de rostro que tienes: