Cómo maquillar los pómulos para que tu rostro se vea más fino y estético
Si buscas maquillarte para lucir un rostro más definido, no olvides los pómulos; mira cómo debes maquillarlos para conseguir un efecto lifting.
Definir el rostro con maquillaje es muy sencillo; sin embargo, debes de seguir los pasos correctos para la aplicación de productos como el contorno y rubor para hacer que tus mejillas y pómulos logren hacer un efecto lifting. A continuación te decimos cómo puedes hacer que tu cara se vea más fina tan solo con seguir unos pasos específicos en tu rutina de maquillaje.
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¿Cómo aplicar maquillaje en los pómulos para definir el rostro?
- Después de haber hecho tu rutina normal con base de maquillaje, debes seguir estos pasos para hacer que tus pómulos se vean más definidos.
- Aplica el rubor desde la mitad del pómulo, puedes guiarte de la mitad del ojo hacía abajo y de ahí difuminar con dirección a la sien, esto hará que tu rostro se vea más alargado.
- Debajo del rubor aplica una línea de corrector, esto hará que el pómulo se vea más definido y dará profundidad al rostro.
- Si quieres adelgazar aún más la cara, en lugar de poner corrector, aplica contorno para hacer que tus facciones se vean más definidas.
Aplica el blush o rubor de acuerdo a tu tipo de rostro
Existe diversas formas de aplicar el blush y esto dependerá del tipo de rostro que tienes:
- Redondo: Pon el blush un poco más acercado a la comisura de la boca con dirección diagonal hacia la sien.
- Ovalado: Aplica tu rubor desde el centro del pómulo hacia afuera.
- Cuadrado: El blush debe estar aplicado desde el centro de la mejilla y difuminarlo hacia el exterior.
- Alargado: Aplica el blush desde los pómulos con una dirección horizontal hacia afuera.
- Corazón: Pon un poco de rubor desde el centro de tus mejillas y asegúrate de difuminarlo hacia todos lados, pero en específico con dirección al exterior de los ojos.