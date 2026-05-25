Cómo maquillar las cejas estilo fluffy browns para que luzcan despeinadas y naturales: paso a paso

Las cejas son un rasgo único que cambia en todas las personas y que enmarcan de diferentes formas el rostro según se estilicen. Y uno de los estilos que son sumamente favorecedores para una apariencia natural y rejuvenecida, son las tipo fluffy, que dejan de lado las estructuras muy pronunciadas y revitalizan la mirada de manera sutil.

¿Cómo arreglar las cejas fluffy? 5 pasos esenciales para un look radiante

Peina muy bien todos los vellitos . Con una brocha limpia, cepilla cada pelo con movimientos ascendentes.



. Con una brocha limpia, cepilla cada pelo con movimientos ascendentes. Fija con gel especial . Toma un poco de tu gel transparente preferido y aplica para que se queden fijas todo el día, pero cuida que no queden muy pegadas a la piel para que no parezcan laminadas.



. Toma un poco de tu gel transparente preferido y aplica para que se queden fijas todo el día, pero cuida que no queden muy pegadas a la piel para que no parezcan laminadas. No las depiles muy seguido . Teniendo en cuenta que las cejas fluffy priorizan que los vellitos sean abundantes , no es necesario depilarlas con tanta frecuencia. En caso de que la forma natural de tu ceja no este bien marcada, solo ve quitando los pelitos que parezcan fuera de lugar.

Las cejas fluffy no deben depilarse con mucha frecuencia|Pinterest

. Teniendo en cuenta que , no es necesario depilarlas con tanta frecuencia. En caso de que la forma natural de tu ceja no este bien marcada, solo ve quitando los pelitos que parezcan fuera de lugar. Rellena el inicio de las cejas . Con ayuda de un plumón de punta muy fina especial y que quede con tu tono de pelo, rellena suavemente el inicio de tus cejas para darles un efecto de abundancia muy atractivo.



. Con ayuda de un plumón de punta muy fina especial y que quede con tu tono de pelo, rellena suavemente el inicio de tus cejas para darles un efecto de abundancia muy atractivo. Evita tallarte las cejas al desmaquillarte. Aunque este paso es para el final del día, es muy importante que no te talles bruscamente las cejas para que no pierdan densidad y se afecte el efecto fluffy.

Cómo son las cejas fluffy y a quiénes les favorecen

El estilo de cejas fluffy hace referencia a los modelos tupidos con vellitos abundates y despeinados con efecto natural. De acuerdo con el portal de Anastasia Beverly Hills, su característica principal es que cada pelito va acomodado en diferentes direcciones, son rectas y tienen apenas un ligero arco pronunciado.

Las cejas fluffy les quedan hermosas a diferentes tipos de rostros|Pinterest

Una ventaja que tiene esta tendencia de belleza que arrasará en 2026, es que no requiere tanto mantenimiento, pues precisamente se dejan crecer para que luzcan más llamativas y hay hasta quienes usan sueros para estimular el crecimiento. En cuanto a qué tipos de rostro son compatibles las cejas gruesas, les sientan muy bien a caras alargadas, pómulos definidos y ojos grandes.