Cuál es la hora del día más recomendada para usar la lavadora y ahorrar energía

La realidad es que muchas personas suelen usar la lavadora a cualquier hora del día, pero en ocasiones olvidamos que dicho electrodoméstico es el que tiene un mayor gasto de energía. Es una realidad que hay momentos de la jornada en los que se recomienda su uso, debido a que la tarifa suele ser menos costosa, logrando ahorrar energía y dinero.

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Para que no dejes pasar la oportunidad de ahorrar unas monedas, te detallaremos cuál es el momento más recomendable para usar el aparato, manteniendo un buen funcionamiento por un costo más bajo.

¿Cuál es la hora más económica para poner la lavadora?

Considera que los periodos más caros de energía suelen ser de 10 am a 2 pm y de 6 pm a 10 pm, debido a que son usuarios en los que hay un mayor consumo y demanda del servicio energético, a la que se le denomina horas punta.

No obstante, hay otros horarios en los que el costo del servicio es menor debido a la demanda, que son de las 12 de la noche a las 8 de la mañana, durante los fines de semana y festivos, ya que la demanda disminuye considerablemente; este periodo se le conoce como horas valle.

En pocas palabras, el mejor momento para usar la lavadora es en las horas valle, debido a que no hay la misma demanda que en otros horarios, permitiendo que tengas un mejor costo y puedas ahorrar energía.

¿Qué otros factores hay que considerar para ahorrar energía?

El usar la lavadora en cierta hora del día te ayudará a ahorrar energía, pero eso no es lo único, ya que hay otros factores que considerar, los cuales se harán vitales para poder tener un óptimo consumo de energía. Considera usar las siguientes opciones: