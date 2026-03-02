5 ideas para reciclar calendarios que ya no uses; son creativas y les darás una segunda vida en tu hogar
Seguramente tienes un par de calendarios viejos, pero antes de que pienses tirarlos checa estas ideas para reciclarlos.
Hay muchos objetos que tenemos en casa y pensamos en tirarlos; sin embargo, antes de hacerlo, piensa si puedes darle una segunda vida. Si tienes guardados varios calendarios viejos puedes sacarles gran provecho con varias ideas que son creativas y además no gastarás ni un peso para darles una segunda vida.
¿Cómo reciclar calendarios viejos?
1. Papel para envolver regalos: Si el calendario que quieres reciclar es de papel suave y moldeable, puedes darles una segunda vida para envolver regalos y sustituir el papel china. Además lograrás que tu regalo sea único, pues le dará una apariencia aesthetic.
2. Portadas para cuadernos: Esta opción es de las mejores si tu calendario es de hoja gruesa, ya que le aportará fortaleza a las libretas de tus pequeños. Aprovecha las imágenes de paisajes que traen los calendarios para darle el toque perfecto al forrado.
3. Portavasos: Los calendarios de material resistente son perfectos para reciclarlos como portavasos, puedes cortar varios círculos de las medidas que desees y posteriormente darles más fuerza con mica gruesa.
4. Tapete para mascotas: ¡Idea perfecta! Si tu calendario es de gran tamaño y es de material grueso, puedes optar por usarlo como un tapete para ponerlo debajo del recipiente de comida de tus mascotas. Si lo deseas reutilizar una y otra vez, puedes forrar la hoja del calendario con mica.
5. Separador de libros: Dale una segunda vida a tus calendarios viejos y córtalos de la forma que quieras y si lo tuyo es la creatividad puedes decorarlos a tu gusto para usarlos como unos ingeniosos separadores de libros.
