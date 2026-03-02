5 ideas para reciclar calendarios que ya no uses; son creativas y les darás una segunda vida en tu hogar

Hay muchos objetos que tenemos en casa y pensamos en tirarlos; sin embargo, antes de hacerlo, piensa si puedes darle una segunda vida. Si tienes guardados varios calendarios viejos puedes sacarles gran provecho con varias ideas que son creativas y además no gastarás ni un peso para darles una segunda vida.

¿Cómo reciclar calendarios viejos?

1. Papel para envolver regalos: Si el calendario que quieres reciclar es de papel suave y moldeable, puedes darles una segunda vida para envolver regalos y sustituir el papel china. Además lograrás que tu regalo sea único, pues le dará una apariencia aesthetic.

2. Portadas para cuadernos: Esta opción es de las mejores si tu calendario es de hoja gruesa, ya que le aportará fortaleza a las libretas de tus pequeños. Aprovecha las imágenes de paisajes que traen los calendarios para darle el toque perfecto al forrado.

3. Portavasos: Los calendarios de material resistente son perfectos para reciclarlos como portavasos, puedes cortar varios círculos de las medidas que desees y posteriormente darles más fuerza con mica gruesa.

4. Tapete para mascotas: ¡Idea perfecta! Si tu calendario es de gran tamaño y es de material grueso, puedes optar por usarlo como un tapete para ponerlo debajo del recipiente de comida de tus mascotas. Si lo deseas reutilizar una y otra vez, puedes forrar la hoja del calendario con mica.

5. Separador de libros: Dale una segunda vida a tus calendarios viejos y córtalos de la forma que quieras y si lo tuyo es la creatividad puedes decorarlos a tu gusto para usarlos como unos ingeniosos separadores de libros.