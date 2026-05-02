Esta última semana de abril, una intensa ola de calor pegó duro en la mayoría de los estados del país, por lo que la temperatura incrementó considerablemente. Ante ello, uno de los mejores aliados en esta temporada es el aire acondicionado o el ventilador, aunque existen 3 riesgos de dormir con este artefacto encendido. Por lo anterior, se recomienda hacerlo de manera inteligente con estas 3 maneras sin gastar de más.

El dormir y dejar el ventilador encendido toda la noche no solo traería consecuencias a tu bolsillo, ya que probablemente el consumo eléctrico aumentará, al igual que la tarifa de la electricidad, sino problemas de salud, puesto que es muy probable que te despiertes mormado o con dolor de garganta. Conoce las 5 formas de reemplazar tu buró por alternativas más funcionales y aesthetic.

Los 3 riesgos de dormir con el ventilador encendido

1. Dificultad para respirar: Las personas con asma o alergias pueden padecer esta situación por varios factores. Según Amerisleep, los ventiladores no solo proporcionan aire, sino que también hacen que se esparzan ácaros, polen y otros alérgenos por toda la habitación, los cuales producen estornudos, mocos y ojos llorosos.

Los 3 riesgos de dormir con el ventilador encendido en temporada de calor, según expertos|Pinterest

2. Sinusitis: El dejar el ventilador encendido durante la noche ocasiona resequedad tanto en la nariz como en la garganta, lo que provoca sinusitis, dolor de cabeza y nariz tapada. Esto se debe en gran medida a que los tejidos de la garganta pierden humedad por inhalar aire seco y fresco al mismo tiempo.

Los 3 riesgos de dormir con el ventilador encendido en temporada de calor, según expertos|Pinterest

3. Ojos secos: Si al despertar sientes molestia en los ojos o secos, es porque muy posiblemente durante la madrugada los abriste o te despertaste y el aire hizo de las suyas. Si el caso persiste por varios días, es recomendable acudir con un especialista, a fin de que no se agrave el problema.

Los 3 riesgos de dormir con el ventilador encendido en temporada de calor, según expertos|Pinterest

Un extra es que dejar el ventilador durante la noche no solo provoca sequedad en los ojos, sino también en la piel al eliminar la capa de hidratación.